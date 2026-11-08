Bắc Ninh: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

BẮC NINH - Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026, Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc từ ngày 16 đến 25/11. Các hoạt động tập trung giới thiệu, tôn vinh di sản văn hóa Kinh Bắc, quảng bá bản sắc địa phương, đồng thời tạo không gian giao lưu, trải nghiệm cho người dân, du khách.

Thành phố xác định việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bảo đảm phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia, nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của các tầng lớp Nhân dân.

Bên cạnh chuỗi hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, tại các xã, phường, nhiều hoạt động hưởng ứng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung vào tuyên truyền, cổ động trực quan; biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao quần chúng, trò chơi dân gian; trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương và tôn vinh những tập thể, cá nhân có đóng góp trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khuyến khích sự tham gia chủ động của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.