Bắc Ninh: Nhất trí khoanh định khu vực mỏ đất để bổ sung vật liệu làm tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

Dự án đường cao tốc CT.08 có chiều dài lớn, đòi hỏi lượng đất đắp rất lớn trong khi nguồn vật liệu tại chỗ có hạn. Xuất phát từ thực tế đó, UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản đề nghị UBND thành phố Bắc Ninh xem xét về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ đất thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng với diện tích khoảng 19 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo là 8 triệu m³ để phục vụ dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải trao đổi tại buổi làm việc.

Theo Quyết định số 2800/QĐ-BCT ngày 24/10/2026 của Bộ Công Thương ban hành Phương án tạm thời điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các tỉnh, thành phố phục vụ các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, thành phố Bắc Ninh không có trách nhiệm trong việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường cho dự án tuyến đường cao tốc CT.08. Thay vào đó, việc điều phối, hỗ trợ vật liệu giai đoạn 2026 - 2030 cho tỉnh Hưng Yên do tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Tuyên Quang đảm nhận, với khối lượng tối thiểu là 13,3 triệu m³.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn phát biểu.

Tuy nhiên, sau khi tổng hợp ý kiến đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan từ đề xuất của UBND tỉnh Hưng Yên, thành phố Bắc Ninh nhận thấy dự án tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng là dự án quan trọng quốc gia, mở ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và vùng lân cận. Do đó, Bắc Ninh cơ bản đồng ý khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ đất thôn Xuân Phú, diện tích là 19 ha, tài nguyên dự báo là 8 triệu m³ nhằm tạo điều kiện phục vụ thi công dự án theo đề nghị của UBND tỉnh Hưng Yên.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh, vì mục tiêu cấp bách, đòi hỏi tiến độ của dự án cũng như tinh thần đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương bạn và cả nước, Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ theo khả năng của thành phố trên cơ sở quy định của pháp luật.

Sau cuộc làm việc này, đồng chí đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về nội dung điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng thông thường giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó có nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Phương án tạm thời điều phối đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2800/QĐ-BCT với khối lượng nhu cầu sử dụng đất san lấp cụ thể từ thành phố Bắc Ninh cho các dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh Hưng Yên.

Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị liên quan và chủ đầu tư chủ động phối hợp với Sở Công Thương Bắc Ninh để được hướng dẫn, hoàn thiện thủ tục hồ sơ chấp thuận khảo sát, đánh giá thông tin chung đối với khoáng sản nhóm IV (đất san lấp) tại khu vực mỏ đất nêu trên, làm cơ sở cấp phép khai thác theo quy định.