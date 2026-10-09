Bắc Ninh: Nhanh chóng truy xét, bắt giữ nhóm thiếu niên cướp xe máy

Theo tài liệu điều tra ban đầu, anh Dương Văn Huy (sinh năm 2008, trú tại xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) cho anh Nguyễn Văn Hải (sinh năm 2009, trú tại xã Yên Đổ, tỉnh Thái Nguyên) mượn xe mô tô Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 20AA-829.34.

Hình ảnh 3 đối tượng chưa thành niên cướp xe máy tại cơ quan công an.

Tối ngày 7/10, anh Hải cùng T.K.T (sinh năm 2011, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) đi chơi game ở Thái Nguyên. Rạng sáng 8/10/2026, T.K.T điều khiển chiếc xe anh Huy cho anh Hải mượn trên đến một quán internet ở thôn Yên Lãng, xã Yên Trung để gặp N.A.V (sinh năm 2010) và D.T.T.N (sinh năm 2010). Sau đó, cả ba đi ăn rồi về phòng trọ của V. tại thôn Yên Lãng nghỉ. T. để xe ở sân nhà trọ và tháo biển kiểm soát cất vào cốp.

Sáng cùng ngày, biết T. đã lấy chiếc xe đi, hai anh Hải, Huy rủ thêm Lưu Văn Chung (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Thái Nguyên) đến xã Yên Trung tìm T. để đòi xe. Khoảng 11 giờ 20 phút, nhận xe T. trả, nhóm anh Huy lên xe để trở về Thái Nguyên.

Chiếc xe máy tang vật vụ án được cơ quan công an thu lại.

Tuy nhiên, sau khi nhóm anh Huy rời đi, T. quay lên phòng trọ nói với V. và N. là chiếc xe Wave màu đỏ do anh Hải cướp được và vừa bị nhóm anh Huy đến lấy lại. T. rủ hai người này đuổi theo nhóm thanh niên trên để lấy xe. Nghe vậy, V. lên phòng lấy một thanh kiếm dài khoảng 1 m, rồi cả ba lên 1 xe máy đuổi theo nhóm anh Huy.

Khi đến đoạn đường đôi hướng từ Khu công nghiệp Yên Phong vào Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng, khu vực chung cư Cát Tường, thuộc thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung, nhóm T. đuổi kịp nhóm anh Huy và chèn ép đầu xe. V. cầm kiếm, cùng T. đuổi theo nhóm anh Huy, Chung và Hải. Mấy thanh niên thấy thế sợ hãi bỏ chạy, để lại chiếc xe máy của anh Huy. 3 đối tượng sau đó lấy chiếc xe máy này rời đi.

Bị cướp mất xe, anh Huy đến Công an xã Yên Trung trình báo. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phân công điều tra viên phối hợp với Công an xã Yên Trung tập trung xác minh, truy xét các đối tượng.

Đến khoảng 15 giờ ngày 8/10, lực lượng công an xác định vị trí 3 đối tượng ở, đưa về trụ sở làm việc; chiếc xe máy tang vật và thanh kiếm liên quan đến cũng được thu giữ.

Thanh kiếm- tang vật vụ án.

Tại cơ quan Công an, T., V. và N. thừa nhận hành vi cướp xe máy của anh Huy. Được biết, cả ba chưa có tiền án, tiền sự, song đều thuộc diện thanh, thiếu niên thường xuyên bỏ nhà đi chơi nhiều ngày, gia đình gặp khó khăn trong quản lý.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.