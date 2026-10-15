Bắc Ninh: Nhân rộng mô hình canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính

Vụ mùa năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Thoa ở thôn Đông Sơn, xã Liên Bão gieo cấy 9 sào lúa, trong đó gần 4 sào cấy theo phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường do Hội Nông dân thành phố triển khai. Tham gia mô hình canh tác, gia đình bà được tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch, phương pháp sử dụng phân bón đúng cách và kỹ thuật tưới nông sâu xen kẽ.

Hội viên nông dân tham quan mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường của gia đình bà Nguyễn Thị Thoa.

Ngoài ra, gia đình bà Thoa được hỗ trợ 70% chi phí mua chế phẩm vi sinh để xử lý rơm rạ sau thu hoạch từ vụ xuân, 70% chi phí mua phân bón vi sinh phục vụ bón lót cho lúa trước khi cấy. Bà Thoa chia sẻ: “Tham gia mô hình, gia đình giảm bớt lượng phân bón do sử dụng bảng so màu lá lúa (nhằm xác định màu sắc lá lúa để dự đoán tình trạng dinh dưỡng đạm ở cây). So với diện tích canh tác lúa theo phương pháp truyền thống, diện tích cấy theo mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường sinh trưởng, phát triển tốt hơn”.

Vụ mùa năm 2026, xã Liên Bão có 15 hộ áp dụng phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường với quy mô 50 ha, chiếm khoảng 6% tổng diện tích canh tác lúa của xã. Theo ông Nguyễn Đình Thêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã, các hộ thực hiện dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường áp dụng 3 kỹ thuật: Xử lý rơm rạ sau thu hoạch, sử dụng phân bón đúng cách và tưới nông sâu xen kẽ. Kết quả thu hoạch lúa cho thấy năng suất trung bình khoảng 2,1 tạ/sào, tăng 5-6% so với diện tích lúa đối chứng, trong khi chi phí cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 20-30% do giảm số lần sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Hiện tại, toàn thành phố có khoảng 5.000 hộ nông dân tại 24 xã, phường tham gia đề án canh tác lúa thân thiện với môi trường do Hội Nông dân thành phố triển khai với tổng diện tích 760 ha. Ông Nguyễn Hoàng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết: “Canh tác lúa thân thiện với môi trường chú trọng áp dụng phương pháp tưới nông sâu xen kẽ, giúp nông dân tiết kiệm nguồn nước, hạn chế dịch hại, giảm số lần bón phân. Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật canh tác lúa thân thiện với môi trường giúp giảm đến 38,4% phát thải khí nhà kính so với canh tác truyền thống đồng thời góp phần tăng 20-30% năng suất so với phương pháp truyền thống. Nhờ đó, nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường”.