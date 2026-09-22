Bắc Ninh: Người dân chủ động thích ứng, nhiều thủ tục giải quyết tại nhà

Người dân chủ động vào cuộc

Đầu tháng 9, chị Hoàng Dương (24 tuổi) ở phường Kinh Bắc mua một chiếc xe mô tô. Chị lên internet tìm kiếm thông tin. Biết việc đăng ký xe mô tô có thể thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chị đã đăng nhập tài khoản của mình và tiến hành đăng ký trực tuyến. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, chị hoàn thành các thủ tục: Điền tờ khai, tải ảnh chụp xe, hóa đơn xuất xưởng... Sau đó, chị tiến hành bấm chọn biển số online và nhận phiếu hẹn lấy biển sau 5 ngày. Chị Dương chia sẻ: “Lúc đầu, tôi cũng hơi băn khoăn vì chưa biết cách thức thực hiện thủ tục như thế nào. Nhưng sau khi đã tham khảo thông tin trên mạng, tôi tiến hành thực hiện và thấy khá thuận tiện. Tính ra, tôi tiết kiệm được khá nhiều thời gian, không phải xin nghỉ làm”.

Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn Nhân dân tổ dân phố Thị Cầu 1, phường Vũ Ninh sử dụng điện thoại truy cập dịch vụ hành chính công.

Cũng như chị Dương, trong tháng 8 vừa rồi, ông Lê Anh Đức (52 tuổi) ở phường Kinh Bắc thực hiện thành công việc đăng ký xe mô tô và nhận được kết quả sau 4 ngày làm việc. Trước đó, ông được “mách” nếu ngại làm thủ tục có thể nhờ người khác làm dịch vụ mất phí. Tuy nhiên, lo ngại việc cung cấp thông tin cá nhân để thực hiện giao dịch có thể làm mất an toàn nên ông tự mình thực hiện trực tuyến.

Theo ông Đức, mấy năm trước khi cơ quan hành chính nhà nước bắt đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ông đã từng cảm thấy rất bất tiện vì mất nhiều thời gian hơn so với thực hiện thông qua bản giấy. “Lúc ấy, một số thông tin cá nhân của tôi chưa có sự thống nhất nên phải đi làm lại rất vất vả. Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến suôn sẻ, nhanh chóng đã giúp tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc”, ông Lê Anh Đức vui vẻ cho biết.

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2026, Bắc Ninh tiếp nhận hơn 5,3 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,55% ở cấp tỉnh và 99,89% ở cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,42%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 91,03%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95,98%. Đến nay, đã có hơn 1 triệu tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc số hóa và tái sử dụng dữ liệu đã giúp hơn 2 triệu lượt hồ sơ không phải nộp lại giấy tờ đã có trong các cơ sở dữ liệu.

Kịp thời khắc phục vướng mắc

Sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt. Chính quyền tích cực đổi mới phương pháp phục vụ Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính với mục tiêu số hóa các quy trình thực hiện thủ tục hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, vận hành dựa trên dữ liệu.

Từ 1/7/2025 đến 1/7/2026, toàn tỉnh có tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 96,42%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 91,03%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95,98%.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan nhà nước, các tầng lớp Nhân dân dần nhận thức được tầm quan trọng của việc vận hành chính quyền số, từ đó tích cực hưởng ứng. Nhiều người dân đã chủ động học tập, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ năng khai thác, sử dụng các phần mềm; từng bước làm chủ công nghệ, có khả năng tương tác trên môi trường số để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể cũng tích cực vào cuộc, tuyên truyền, phổ biến sự cần thiết của việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản trị; đồng thời tổ chức các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa bàn cơ sở để phổ biến kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho người dân.

Thuận lợi đã thấy rõ nhưng trong thực tế vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để người dân có thể tự tin thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến một cách thuận tiện nhất. Chị Nguyễn Thị Tuyền (38 tuổi) ở phường Từ Sơn có nhu cầu thực hiện thủ tục tách thửa để làm sổ đỏ đất ở. Chị dự định làm thủ tục trực tuyến nhưng còn vướng nhiều giấy tờ, thủ tục liên quan đến người thân trong gia đình nên vẫn phải đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công để được hướng dẫn chi tiết.

Nhìn chung, với những người trẻ tuổi và trung niên, việc tiếp cận công nghệ thông tin để kết nối với chính quyền tuy còn một vài bỡ ngỡ hoặc trở ngại khách quan nhưng vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, với những người cao tuổi, việc này không hề dễ dàng. Bà Nguyễn Thị Bình (75 tuổi) ở xã Đại Đồng cho biết, tài khoản của bà đã được định danh mức độ 2 nhưng mỗi khi cần làm thủ tục hành chính đều phải nhờ con hoặc cháu, bởi dù được hướng dẫn nhiều lần nhưng bà không nhớ nổi. Đó cũng là thực trạng chung của nhiều người cao tuổi.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số cho Nhân dân, các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện những bất cập trong quy trình, từ đó kiến nghị sửa chữa, khắc phục.