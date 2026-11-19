Nhiều công trình vi phạm bị xử lý

Tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, qua kiểm tra hoạt động xây dựng, mới đây, cơ quan chức năng phát hiện Công ty cổ phần Sản xuất thương mại và dịch vụ Bảo Minh thi công nhà kho thuộc dự án sản xuất silicate cao cấp và dịch vụ thương mại khi chưa được cấp giấy phép xây dựng. Công trình có diện tích 287 m², cao 8,65 m, quy mô một tầng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư đã thi công xong phần móng, khung, cột, mái... Với hành vi trên, Sở Xây dựng xử phạt doanh nghiệp 130 triệu đồng, yêu cầu dừng thi công, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Trường hợp không chấp hành, chủ đầu tư sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Cán bộ phường Nếnh kiểm tra hộ ông Phùng Văn Yên, tổ dân phố My Điền 2 xây dựng nhà ở sai nội dung giấy phép.

Tương tự, tại Khu công nghiệp Gia Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Yongding cũng bị phát hiện thi công nhà xưởng kết hợp nhà văn phòng thuộc dự án Nhà máy sản xuất Yongding khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Công trình có quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng 6.000 m². Thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã hoàn thành bê tông sàn tầng 1, đang thi công cột tầng 2 và bị xử phạt 70 triệu đồng. Vụ việc cho thấy, một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện các điều kiện pháp lý, hồ sơ thiết kế nhưng đã tổ chức thi công, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và tính pháp lý của công trình. Hay như Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Huyền, Khu công nghiệp Thuận Thành 3; Công ty trách nhiệm hữu hạn New Advance Electronics Technologies Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong đều thi công công trình không có giấy phép xây dựng.

Vi phạm không chỉ xảy ra tại các khu công nghiệp mà còn xuất hiện ở khu dân cư, nơi nhu cầu xây dựng nhà ở, nhà trọ tăng cao. Tại phường Nếnh, trong tháng 10 năm nay, lực lượng chức năng phát hiện ông Đỗ Văn Dần, tổ dân phố Ninh Khánh xây dựng nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng 246 m², tổng diện tích sàn 1.476 m² khi chưa được cấp giấy phép. Chủ nhà bị xử phạt 35 triệu đồng, yêu cầu dừng thi công và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy định. Hay như ông Phùng Văn Yên, tổ dân phố My Điền 2 xây dựng nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép. Dù giấy phép chỉ cho phép xây dựng 3 tầng và tum, thực tế công trình được thi công lên 5 tầng, hoàn thành phần thô trước khi bị phát hiện. UBND phường Nếnh đã xử phạt ông Yên 17,5 triệu đồng, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, 10 tháng qua, Sở và các địa phương đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt gần 140 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng không phép, sai phép. Kết quả này cho thấy công tác kiểm tra, xử lý đã được tăng cường song tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Chấn chỉnh kịp thời hành vi sai phạm

Nguyên nhân của tình trạng trên trước hết xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một số doanh nghiệp, hộ gia đình còn hạn chế. Vì muốn đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư tổ chức thi công khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc tự ý thay đổi quy mô, thiết kế được duyệt. Trong khi đó, việc kiểm tra ở một số nơi chưa kịp thời, chưa phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay khi mới phát sinh.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng,10 tháng qua, Sở và các địa phương đã phát hiện, lập biên bản, xử phạt gần 140 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là xây dựng không phép, sai phép. Kết quả này cho thấy công tác kiểm tra, xử lý đã được tăng cường song tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tháng 9/2026, Sở Xây dựng ban hành văn bản yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng, xử lý tình trạng cơi nới, lấn chiếm đất công cộng và hành lang hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố. Theo đó, UBND các xã, phường phải rà soát các khu đô thị, khu dân cư mới, khu nhà ở, tuyến phố, khu vực tiếp giáp đường giao thông, đất công cộng. Đối với công trình xây dựng trên diện tích không thuộc quyền sử dụng hợp pháp, địa phương phải thống kê, xác định rõ vị trí, hiện trạng, phạm vi và chủ thể vi phạm để tổ chức xử lý. Các khu vực đã giải tỏa phải quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, bảo vệ mặt bằng, không để tái lấn chiếm. Việc xử lý phải được thực hiện dứt điểm, đúng quy định.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung rà soát, tuyên truyền, vận động, yêu cầu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ, di chuyển công trình, tài sản, trả lại nguyên trạng mặt bằng. Trường hợp không chấp hành thì lập hồ sơ xử phạt và tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Ông Lê Ngọc Tú, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nếnh cho biết, địa bàn có nhiều khu công nghiệp, số lượng công nhân, người lao động đến sinh sống đông, nhu cầu xây dựng nhà ở và công trình cho thuê lớn, tạo áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý trật tự xây dựng. Từ đầu năm đến nay, phường đã kiểm tra hơn 600 trường hợp xây dựng mới, phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm. Địa phương chú trọng phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và tổ dân phố nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Cùng với chính quyền địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động xây dựng trong các khu công nghiệp; yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý, bảo vệ công trình, bảo đảm hoạt động xây dựng tuân thủ quy hoạch và quy định pháp luật. Về phía các chủ đầu tư dự án, hộ dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, chỉ khởi công công trình khi bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý; thi công đúng giấy phép xây dựng, thiết kế được phê duyệt.

Ông Nguyễn Xuân Đoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, từ nay đến hết năm, Sở sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Các khu công nghiệp và UBND các xã, phường rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Với những công trình đã bị xử phạt, Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc chấp hành quyết định, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, không chấp hành.