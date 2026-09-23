Bắc Ninh: Ngăn chặn từ sớm vi phạm trật tự xây dựng

Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép, sai thiết kế

Theo quy định, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình. Các công trình thuộc diện có giấy phép, bắt buộc phải được cấp phép trước khi khởi công, trừ những trường hợp được miễn hoặc không phải xin cấp phép. Quy định là vậy song thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra tình trạng doanh nghiệp vi phạm về xây dựng.

Công trình xây dựng vi phạm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Victory Giant (Việt Nam).

Giữa tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Victory Giant (Việt Nam) ở Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh II khởi công nhà xưởng số 2 khi chưa được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; nhà xưởng số 1 xây sai giấy phép; khu vực kết hợp nhà kho thi công không đúng thiết kế thẩm định. Đáng nói, các công trình này đều đã xây xong phần thô lên tầng 5 đến tầng 7. Trước những vi phạm trên, Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt 270 triệu đồng, đình chỉ thi công các hạng mục vi phạm và ấn định thời hạn 90 ngày để chủ đầu tư hoàn tất thủ tục điều chỉnh giấy phép.

Tương tự, trong tháng 7 năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn New Advanced Electronics Technologies (Việt Nam), Khu công nghiệp Yên Phong bị xử phạt 130 triệu đồng và buộc dừng thi công khi xây dựng trái phép cụm nhà kho 1 tầng rộng hơn 5,8 nghìn m². Trước đó, cuối tháng 5, cơ quan chức năng đã xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Huyền (Khu công nghiệp Thuận Thành 3) số tiền 130 triệu đồng khi phát hiện dự án Nhà máy sản xuất chiếu nhựa tự ý thi công; trong đó, hạng mục nhà kho 4 tầng (diện tích hơn 979 m²) đã xây dựng đến sàn tầng 3. Hay như Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị New Star, phường Nếnh cũng bị phạt 130 triệu đồng do xây dựng công trình không có giấy phép.

Thực tế, vi phạm trật tự xây dựng có thể ảnh hưởng đến quy hoạch, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và các công trình liền kề. Số liệu từ Sở Xây dựng cho thấy, chỉ trong vòng 1 năm (từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026), đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt 26 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Quản chặt địa bàn, xử lý nghiêm vi phạm

Theo quy định hiện hành, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được phân định theo loại công trình và địa bàn. UBND cấp xã cấp giấy phép đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ theo thẩm quyền. Đối với công trình thuộc khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố cấp phép theo phân cấp. Sở Xây dựng cấp phép đối với các công trình thuộc thẩm quyền trên địa bàn ngoài khu công nghiệp.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị New Star thi công tòa nhà CT3 thuộc Khu nhà ở xã hội tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nếnh vào cuối tháng 6/2026 khi chưa có giấy phép xây dựng.

Để xảy ra tình trạng vi phạm giấy phép xây dựng như trên có nhiều nguyên nhân. Trước hết là do một số doanh nghiệp chưa tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về xây dựng; công tác quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở có thời điểm còn thiếu chủ động... Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Phát triển nhà và đô thị New Star cho biết, do cần đẩy nhanh tiến độ nên tháng 6 vừa qua, dù chưa được cấp giấy phép xây dựng song đơn vị vẫn thi công tòa nhà ở xã hội CT3. Sau khi bị xử phạt, đơn vị đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xin thẩm định cấp giấy phép.

Theo Sở Xây dựng, từ tháng 9/2025 đến tháng 8/2026, Sở xử phạt vi phạm hành chính 26 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là thi công công trình không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép hoặc không đúng thiết kế được thẩm định, không thông báo khởi công, khởi công khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Trước thực trạng trên, UBND thành phố yêu cầu ngành Xây dựng phối hợp các địa phương tăng cường quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Theo đó, UBND xã, phường rà soát, thống kê các công trình xây dựng không phép, sai phép; kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền từ sớm và không để phát sinh vi phạm mới. Sở Xây dựng chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả và tham mưu xử lý các vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tham mưu xử lý trách nhiệm đối với địa phương buông lỏng quản lý, để vi phạm kéo dài.

Thực hiện chỉ đạo trên, các đơn vị liên quan đang tiếp tục kiểm tra tổng thể các dự án được giao quản lý để kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm. Ông Nguyễn Xuân Đoàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, từ nay đến cuối năm, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Quản lý Các khu công nghiệp và UBND các xã, phường hướng dẫn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Đồng thời, Ban Quản lý Các khu công nghiệp thành phố tăng cường theo dõi, kiểm tra hoạt động xây dựng của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm sẽ phối hợp xử lý theo thẩm quyền. Về phía doanh nghiệp, trước khi khởi công công trình phải bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý; thực hiện đúng giấy phép, thiết kế được duyệt và các quy định liên quan.