Bắc Ninh: Nâng tầm quản trị ở các phường mới

Bố trí đúng người, đúng việc

Tại phường Tiên Du, ngay sau khi chuyển sang mô hình phường, địa phương tập trung kiện toàn nhân lực cho các phòng chuyên môn. Theo đó, UBND phường điều động một cán bộ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công về Phòng Văn hóa - Xã hội; 3 chuyên viên từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được biệt phái về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. Đây là những đầu mối tham mưu trực tiếp cho UBND phường ở nhiều lĩnh vực, trong đó Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đảm nhiệm khối lượng công việc lớn liên quan đến xây dựng, giao thông, đô thị, công thương và phát triển kinh tế trên địa bàn. Việc sớm bổ sung nhân lực cho các phòng chuyên môn vừa bảo đảm hoạt động hành chính thường xuyên, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn có tốc độ đô thị hóa và nhu cầu đầu tư, xây dựng ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Dương (thứ 2 từ trái sang), Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bố Hạ kiểm tra dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tiên Du cho biết: “Thành lập phường, khối lượng công việc liên quan đến quản lý xây dựng, trật tự đô thị tăng. Được tăng cường cán bộ, việc phối hợp, xử lý công việc được thực hiện chủ động, hiệu quả hơn, các phần việc mới đều có người phụ trách”.

Thành phố Bắc Ninh hiện có 45 phường, 54 xã, trong đó 12 phường mới được thành lập theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để bộ máy nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, các địa phương tập trung rà soát, kiện toàn công tác cán bộ, đồng thời hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn.

Tại phường Lục Nam, ngay trong tuần đầu vận hành chính quyền đô thị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiện toàn cấp ủy tại 10 chi bộ tổ dân phố còn thiếu, bảo đảm 100% cấp ủy tại các chi bộ tổ dân phố đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, độ tuổi, trình độ. Thành lập đảng bộ tại 9 trường học sau sắp xếp. Việc kịp thời kiện toàn tổ chức đảng ở các tổ dân phố và trường học góp phần bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, liên tục, tạo nền tảng để hệ thống chính trị cơ sở nhanh chóng ổn định sau sắp xếp.

Ở phường Yên Phong, địa phương điều chỉnh chức năng, tên gọi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; phân công một Phó Chủ tịch UBND phường có chuyên môn về quản lý xây dựng, đô thị kiêm trưởng phòng. Qua đó tăng tính thống nhất giữa công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường với hoạt động tham mưu chuyên môn, nhất là trong những lĩnh vực có tính chuyên sâu như: Quy hoạch, xây dựng, quản lý hạ tầng và trật tự đô thị.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Yên Phong cho biết: “Đối với những lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên sâu, việc người trực tiếp phụ trách có chuyên môn phù hợp sẽ tạo thuận lợi trong đánh giá tình hình, xác định nhiệm vụ và tổ chức xử lý các vấn đề phát sinh”.

Từng bước nâng hiệu quả

Nhờ chủ động rà soát, sắp xếp, bộ máy chính quyền tại 12 phường mới từng bước đi vào ổn định, tập trung xử lý những nhiệm vụ cấp thiết, trực tiếp tác động đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiên, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phong kiêm Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị rà soát nhiệm vụ chuyên môn.

Tại phường Tiên Du, với khối lượng dự án, công trình và nhu cầu đầu tư hạ tầng lớn, UBND phường tập trung rà soát tiến độ từng dự án, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công và các bộ phận chuyên môn phối hợp xử lý công việc theo thẩm quyền. Sau hai tuần vận hành chính quyền đô thị, giải ngân vốn đầu tư công của phường tăng thêm 8%, đạt gần 70%.

Đối với phường Bố Hạ, để xây dựng đô thị theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, địa phương tập trung rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình từ cơ sở, hạn chế phát sinh vi phạm kéo dài hoặc hình thành điểm phức tạp. Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Bố Hạ cho biết: “Trung tâm đang tham mưu UBND phường thành lập Tổ quản lý trật tự đô thị. Cùng đó, bố trí kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xây dựng, trật tự đô thị”.

Theo Nghị quyết số 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 20/9/2026, Bắc Ninh có thêm 12 phường gồm: Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép, Lục Nam và Yên Phong.

Thực tế tại các phường mới thành lập cho thấy, dù bộ máy chính quyền đô thị đã hoạt động ổn định song quá trình vận hành vẫn đặt ra không ít khó khăn. Ở một số nơi, lực lượng cán bộ chuyên môn còn mỏng trong khi khối lượng công việc và phạm vi quản lý lớn; một bộ phận cán bộ cần thêm thời gian để thích ứng với yêu cầu quản lý đô thị, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và trật tự đô thị.

Để đáp ứng yêu cầu này, các phường chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm; tăng cường trao đổi nghiệp vụ, phát huy vai trò của cán bộ có kinh nghiệm và hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các phòng chuyên môn, lực lượng công an, tổ dân phố và các đơn vị liên quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cơ sở dữ liệu dùng chung và các phần mềm quản lý, nâng cao khả năng theo dõi tiến độ, chia sẻ thông tin và phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Giáp Thị Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lục Nam cho biết: “Chúng tôi tiếp tục theo dõi, rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, vị trí công tác để kịp thời điều chỉnh, bố trí, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Quá trình vận hành, những vấn đề phát sinh sẽ tiếp tục được đánh giá để có phương án điều chỉnh phù hợp, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ Nhân dân”.