Bắc Ninh: Nắng nóng gay gắt, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm tại 44 xã, phường

Hàng loạt địa phương cảnh báo đỏ.

Theo danh sách mới nhất, hiện có 18 xã, phường được đặt ở mức cảnh báo cháy rừng Cấp III (cấp cao), bao gồm: Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hoà, Quang Trung, Tân Yên, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương và Tam Tiến.

Khu vực rừng kinh tế xã Yên Định.

Đặc biệt, có tới 44 xã, phường đang ở mức cảnh báo cấp IV (cấp nguy hiểm), tăng thêm 17 xã so với thời điểm ngày 28/9. Danh sách cụ thể gồm: Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thuỵ, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ, Phượng Sơn, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi, Tiên Du.

Siết chặt các biện pháp phòng, chống

Để hạn chế tối đa thiệt hại, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Chủ tịch UBND, Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã và các chủ rừng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Đối với khu vực Cấp III: UBND và Ban Chỉ huy cấp xã phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm liên phường, xã giám sát chặt chẽ các chủ rừng, nghiêm cấm việc đốt nương rẫy. Lực lượng canh phòng phải duy trì trực 10/24 giờ (từ 10h đến 20h), đặc biệt tập trung vào khung giờ cao điểm từ 11h đến 19h.

Đối với khu vực Cấp IV (nguy hiểm): Nghiêm cấm tuyệt đối người dân đốt dọn thực bì chuẩn bị đất trồng hay sử dụng lửa ở khu vực trong và ven rừng. Lực lượng canh phòng phải có mặt thường xuyên trên chòi canh và tại hiện trường, duy trì trực 12/24 giờ (từ 9h đến 21h), tăng cường giám sát trong khung giờ cao điểm (11h - 19h).

Trong trường hợp phát hiện điểm cháy, lực lượng chức năng cần báo động, dập tắt ngay. Nếu đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương, phải khẩn trương báo cáo lên UBND và Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng cấp trên để kịp thời huy động lực lượng chi viện.

Khi xảy ra cháy rừng, cơ quan chức năng sẽ phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân, truy tìm thủ phạm và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.