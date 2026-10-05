Bắc Ninh: Nâng chất lượng dịch vụ công qua phản ánh trên VNeID

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ

Địa bàn rộng, có nhiều khu, cụm công nghiệp, mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiền Phong tiếp nhận, giải quyết hơn 250 hồ sơ thủ tục hành chính. Từ cuối tháng 9/2026, Trung tâm bố trí cán bộ hướng dẫn, giới thiệu cách đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công trên ứng dụng VNeID ngay trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có gần 30 trường hợp đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiền Phong tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công trên VNeID.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tiền Phong hướng dẫn người dân đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công trên VNeID.

Chị Phạm Thị Thu Trang (sinh năm 2001), trú tại tổ dân phố Tân Mai (phường Đa Mai) chia sẻ: “Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký giám hộ cho người mất năng lực kiểm soát hành vi dân sự, tôi được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công hướng dẫn cụ thể các bước để thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ. Việc thực hiện đánh giá trên VNeID khá thuận tiện, không mất nhiều thời gian”.

Thực hiện Văn bản số 4511/BCA-C06 ngày 26/8/2026 của Bộ Công an, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng hai chức năng “Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công” và “Phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công” trên ứng dụng VNeID.

Tại xã Vân Sơn, việc phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số được gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai tích hợp ứng dụng liên thông VNeID. Tại các thôn, Công an xã phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng liên quan trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác trên thiết bị cá nhân, nhất là những trường hợp chưa thành thạo các tiện ích số. Đến nay, Công an xã Vân Sơn đã hướng dẫn 1.376 trường hợp thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ công và 498 trường hợp thực hiện phản ánh, kiến nghị trên VNeID.

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lục Nam.

Tại phường Lục Nam, dù lượng hồ sơ tiếp nhận, giải quyết tăng khoảng 15% sau khi thành lập phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vẫn bố trí 2 chuyên viên trực tiếp hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng chức năng đánh giá chất lượng và phản ánh, kiến nghị trên VNeID. Chị Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Triển khai các chức năng này góp phần phát huy vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp; đồng thời cung cấp thêm thông tin để cơ quan nhà nước nắm bắt mức độ hài lòng, những khó khăn, bất cập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, chúng tôi kịp thời chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính”.

Tiếp thu phản ánh để phục vụ tốt hơn

Hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện tiếp nhận ý kiến đánh giá, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của Trung tâm. Trong 9 tháng năm 2026, toàn thành phố tiếp nhận hàng nghìn ý kiến đánh giá cùng 1.688 phản ánh, kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính; trong đó, 1.646 phản ánh, kiến nghị đã được xử lý, giải quyết...

Công an xã Vân Sơn hướng dẫn người dân sử dụng và tích hợp các ứng dụng, tiện ích liên thông trên VNeID.

Tuy nhiên, ghi nhận tại cơ sở cho thấy, số người dân chủ động tham gia đánh giá, phản ánh, kiến nghị trên VNeID vẫn chưa nhiều, có nơi chỉ đạt 10% số người đến giao dịch. Bên cạnh đó, một bộ phận người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc còn hạn chế về kỹ năng số vẫn cần được hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp.

"Từ các kênh tiếp nhận đánh giá, phản ánh, kiến nghị, chúng tôi thường xuyên tổng hợp, phân tích những vấn đề người dân còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, Trung tâm phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời rà soát quy trình, tháo gỡ vướng mắc, từng bước điều chỉnh, nâng chất lượng phục vụ" - Đồng chí Nguyễn Văn Duẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn cho biết: “Để việc triển khai các chức năng trên VNeID đi vào thực chất, chúng tôi yêu cầu cấp ủy, các tổ chức đoàn thể và lực lượng ở thôn cần nắm được những trường hợp chưa thành thạo kỹ năng số để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Cùng đó, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu gương trong việc sử dụng, từ đó hướng dẫn người thân và người dân”.

Để khai thác hiệu quả hai chức năng “Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công” và “Phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công” trên ứng dụng VNeID, Chủ tịch UBND thành phố vừa yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp sử dụng. Việc hướng dẫn phải bảo đảm khách quan, công khai, không tác động, can thiệp vào nội dung và kết quả đánh giá. Các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai; chỉ đạo cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tăng cường giới thiệu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng hai chức năng trên VNeID.