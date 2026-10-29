Bắc Ninh nâng cao tiêu chuẩn an toàn nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu

Kế hoạch được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản.

Theo Kế hoạch, thành phố Bắc Ninh tập trung xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật theo hướng chủ động, thống nhất, tăng cường khả năng cảnh báo sớm, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ chuỗi sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm chủ lực, vùng sản xuất và thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Ứng dụng cơ giới hóa trong thu hoạch lúa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu 100% vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở đóng gói, cơ sở sản xuất, chế biến phục vụ xuất khẩu thuộc diện quản lý được lập, cập nhật hồ sơ điện tử và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, 100% cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ SPS có đầu mối phụ trách, quy trình phối hợp rõ ràng; 100% cán bộ quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn hằng năm. Đặc biệt, toàn bộ sự cố, cảnh báo SPS có nguy cơ ảnh hưởng đến xuất khẩu phải được phân công đầu mối xử lý, truy xuất và báo cáo kết quả.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng nông sản; xây dựng cơ sở dữ liệu kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và hệ thống SPS quốc gia. Cùng với đó, tăng cường giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; chủ động phát hiện, cảnh báo và xử lý nguy cơ mất an toàn thực phẩm, dịch bệnh ngay từ khâu sản xuất.

Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra, giám sát, thành phố chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tiếp cận các quy định SPS của thị trường nhập khẩu; nâng cao năng lực quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời, khuyến khích phát triển các mô hình nông nghiệp an toàn, hữu cơ, nông nghiệp xanh, liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ cơ sở sản xuất và định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện. UBND các xã, phường có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế; các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động cập nhật yêu cầu thị trường, kiểm soát chất lượng và bảo đảm tính minh bạch của thông tin truy xuất nguồn gốc.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, hạn chế nguy cơ lô hàng xuất khẩu vi phạm quy định SPS, đồng thời tạo nền tảng phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững, nâng cao giá trị và vị thế nông sản Bắc Ninh trên thị trường.