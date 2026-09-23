Bắc Ninh nâng cao sáng kiến pháp luật và hoàn thiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 23/9, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao sáng kiến pháp luật và hoàn thiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Sở Tư pháp, thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thành phố.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Quang Khải khẳng định, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật ngày càng cao. Đặc biệt, từ 20/9/2026, Bắc Ninh trở thành thành phố và dự kiến triển khai thực hiện Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ 1/10/2026. Những yêu cầu mới về phát triển đặt ra nhiệm vụ cấp thiết trong hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển.

Hội thảo tập trung vào hai nội dung trọng tâm là nâng cao sáng kiến pháp luật và hoàn thiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Đối với việc nâng cao sáng kiến pháp luật, đồng chí Đào Quang Khải đề nghị cần thay đổi cách tiếp cận, chuyển từ tư duy “chờ có vấn đề mới sửa” sang chủ động phát hiện, nhận diện và dự báo những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn. Việc xây dựng chính sách, pháp luật cần xuất phát từ yêu cầu thực tế, hướng tới giải quyết những điểm nghẽn, tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Các đại biểu dự hội thảo.

Đối với công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố về chất lượng, tiến độ, kết quả tổng rà soát các văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

Đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh, tổng rà soát lần này không chỉ nhằm xác định văn bản còn hiệu lực hay hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế, quan trọng hơn thông qua rà soát phải nhận diện những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, quy định chồng chéo, mâu thuẫn... trên cơ sở đó, xác định rõ vấn đề nào thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố, vấn đề nào cần kiến nghị Trung ương sửa đổi, hoàn thiện, vấn đề nào cần nghiên cứu để ban hành chính sách mới.

Tin tưởng với sự tham gia của các chuyên gia, sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức nghề nghiệp, Hội thảo sẽ cung cấp nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và sáng kiến có giá trị, góp phần giúp thành phố Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Lưu Đình Thực, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại hội thảo.

Theo báo cáo đề dẫn do lãnh đạo Sở Tư pháp thành phố Bắc Ninh trình bày, nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Bắc Ninh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố ban hành Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 3/7/2026 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Bắc Ninh. Tính đến 12/9/2026, 100% cơ quan, đơn vị đã gửi báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý về Sở Tư pháp. Ngày 16/9/2026, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chính thức tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ngành và thống nhất số liệu. Theo đó, ở cấp tỉnh có 425 văn bản được rà soát, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ một phần 44 văn bản, đề xuất ban hành mới 30 văn bản và đề xuất bãi bỏ toàn bộ 29 văn bản.

Đối với sáng kiến pháp luật, báo cáo đề dẫn nhấn mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt đối với thành phố Bắc Ninh, việc nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật và phát huy sáng kiến pháp luật càng có ý nghĩa trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới. Những thay đổi về không gian phát triển, tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp đặt ra nhiều vấn đề mới trong thực tiễn quản lý nhà nước, đòi hỏi các giải pháp quản lý phù hợp, kịp thời, khả thi.

Đại diện UBND phường Nếnh phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận, trao đổi về nhiều nội dung thiết thực như: Giải pháp, sáng kiến xây dựng hành lang pháp lý gắn với các mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do, khu công nghiệp thế hệ mới; nâng cao hiệu quả hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài chính; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng chính sách, pháp luật tại địa phương; giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách, thể chế về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Thông qua hội thảo, thành phố Bắc Ninh tiếp tục xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nâng cao chất lượng xây dựng, thi hành pháp luật; đồng thời hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới.