Bắc Ninh nâng cao nghiệp vụ tổ chức thi hành pháp luật

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật diễn ra ngày 27/10 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, phường Bắc Giang.

Đồng chí Đỗ Xuân Vang phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Xuân Vang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh, những năm qua, công tác tổ chức thi hành pháp luật nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, UBND thành phố và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực từng bước được chú trọng. Hoạt động tổ chức, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự đi vào chiều sâu; chưa có nhiều hoạt động độc lập để đánh giá toàn diện, khách quan tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Nguồn nhân lực, kinh phí dành cho công tác này còn hạn chế; việc tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo xử lý kiến nghị sau theo dõi tại một số đơn vị chưa kịp thời, đầy đủ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kéo theo những thay đổi về tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu.

Phần lớn cán bộ thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật theo chế độ kiêm nhiệm; một số người mới được giao nhiệm vụ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Vì vậy, việc cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm công tác tổ chức thi hành pháp luật được triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Phương và đại biểu trao đổi, thảo luận nội dung của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Nguyễn Thị Minh Phương truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Với hình thức kết hợp trao đổi, giảng giải, phân tích, báo cáo viên tập trung làm rõ quy định về trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng kế hoạch triển khai, hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận, xử lý kiến nghị; theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình thi hành pháp luật. Đồng thời phổ biến, hướng dẫn các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền và việc bảo đảm nguồn lực phục vụ công tác này.

Qua hội nghị, các đại biểu cập nhật quy định pháp luật mới, trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.