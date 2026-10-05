Bắc Ninh nâng cao năng lực xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Việc ban hành Đề án xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tập trung ở các hành vi lấn, chiếm đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; sử dụng đất sai quy hoạch, kế hoạch; giao đất trái thẩm quyền… Một số vụ việc kéo dài qua nhiều thời kỳ, gây khó khăn cho công tác xử lý, tiềm ẩn phát sinh khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện. Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh và giá trị quyền sử dụng đất ngày càng tăng cũng làm xuất hiện những vi phạm mới với tính chất phức tạp hơn.

Quá trình đô thị hóa nhanh đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã phát hiện và xử phạt 1.330 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Các hành vi chủ yếu gồm tự ý chuyển đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; lấn, chiếm đất; hủy hoại đất; không đăng ký đất đai…

Trước yêu cầu đó, thành phố đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai được trang bị, cập nhật đầy đủ, kịp thời kiến thức pháp luật. Đồng thời, chuẩn hóa kỹ năng trong toàn bộ quá trình từ phát hiện vi phạm, lập hồ sơ, xác minh đến ban hành và tổ chức thi hành quyết định xử phạt; nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Ngay trong năm 2026, thành phố sẽ khảo sát, đánh giá toàn diện thực trạng đội ngũ làm công tác xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, xác định những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; đồng thời rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm. Kết quả khảo sát là cơ sở để triển khai các hoạt động của Đề án sát thực tiễn, tránh hình thức.

Cùng với bồi dưỡng chuyên môn, công tác kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai sẽ được thực hiện hằng năm, kết hợp kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất khi có phản ánh, kiến nghị hoặc dấu hiệu sai phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, thời hiệu xử phạt; việc lập biên bản, xác minh, thu thập chứng cứ, ban hành và tổ chức thi hành quyết định xử phạt, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra, những hạn chế, thiếu sót sẽ được kịp thời chấn chỉnh; trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Đề án cũng nhấn mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hỗ trợ nghiệp vụ. Thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; xây dựng tài liệu hỏi - đáp pháp luật, sổ tay nghiệp vụ điện tử; khai thác email công vụ, hệ thống quản lý văn bản và các nền tảng số để kịp thời cập nhật quy định mới, chia sẻ tình huống và hướng dẫn xử lý.

Sở Tư pháp được giao chủ trì triển khai Đề án, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tài liệu chuyên sâu, tổ chức tập huấn, kiểm tra và theo dõi kết quả thực hiện. UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ động phát hiện, kiểm tra, lập biên bản, xác minh và xử lý vi phạm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả tổ chức thực hiện trên địa bàn.