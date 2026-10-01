Bắc Ninh nâng cao năng lực số cho giáo viên, học sinh

BẮC NINH - Tháng 10/2026, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Bắc Ninh triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số, góp phần nâng cao khả năng thích ứng với môi trường giáo dục số cho giáo viên và học sinh.

Tại thành phố Bắc Ninh, chuyển đổi số đang song hành trong các hoạt động dạy và học. Cùng với ứng dụng công nghệ, các nhà trường đã chú trọng giúp giáo viên, học sinh hình thành kỹ năng cần thiết để khai thác hiệu quả các công cụ số trong học tập và giảng dạy.

Theo kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động bồi dưỡng năng lực số. Việc triển khai gắn với điều kiện thực tế của từng nhà trường, tạo cơ hội để giáo viên và học sinh trực tiếp trải nghiệm, thực hành và nâng cao khả năng sử dụng công nghệ.

Thông qua các hoạt động, ngành Giáo dục thành phố Bắc Ninh hướng tới xây dựng môi trường học tập hiện đại, trong đó công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho giáo viên và học sinh, thay vì chỉ là phương tiện bổ trợ.

Việc nâng cao năng lực số cũng góp phần hình thành thói quen sử dụng công nghệ chủ động, an toàn và có trách nhiệm, tạo nền tảng để học sinh thích ứng tốt hơn với yêu cầu học tập và làm việc trong môi trường số; đồng thời hỗ trợ giáo viên tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố.