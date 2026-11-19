Theo đó, Chi cục Dân số và Trẻ em phối hợp với Trung tâm Y tế các khu công nghiệp tổ chức 10 hội nghị truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và biện pháp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.

Bác sĩ Trung tâm Y tế các khu công nghiệp thành phố khám, tư vấn sức khỏe cho nữ công nhân đang làm việc tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.

Tại các hội nghị, Chi cục Dân số và Trẻ em phối hợp tư vấn cho 1,5 nghìn người lao động; thực hiện siêu âm tử cung, phần phụ cho 682 lượt nữ công nhân, lao động tại các khu công nghiệp.

Trên địa bàn thành phố hiện có hơn 28 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 928 nghìn lao động, trong đó khoảng 640 nghìn lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp; tỷ lệ lao động nữ chiếm 70%. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng chủ động chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động, nhất là lao động nữ. Qua đó, từng bước đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến gần hơn với người lao động, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống và ổn định nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp.