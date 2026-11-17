Về công tác quản trị nhà trường sau khi sắp xếp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường nhanh chóng rà soát, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động; phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, bảo đảm quản lý thống nhất từ điểm trường chính đến các phân hiệu, điểm trường lẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý tại cơ sở. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cắt giảm công việc trùng lặp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên.

Giờ Tin học có ứng dụng AI tại Trường Tiểu học Đồi Ngô (phường Lục Nam).

Đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ các nội dung cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm thời lượng tối thiểu 12 tiết/lớp/năm học. Các cơ sở giáo dục cần chủ động bố trí thời gian biểu hợp lý, phân công giáo viên phù hợp và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không làm ảnh hưởng đến chương trình giáo dục chính khóa.

Đặc biệt, phương pháp giảng dạy cần được đổi mới theo hướng thực chất, tạo không gian để học sinh được trực tiếp khám phá, thực hành, trao đổi và kiểm chứng kết quả. Việc hướng dẫn học sinh sử dụng AI theo hướng an toàn, có trách nhiệm và biết cách bảo vệ dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc. Hình thức tổ chức cần linh hoạt, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phụ thuộc vào thiết bị hay tài khoản AI cá nhân riêng của từng em.

Tại đây, lãnh đạo các trường tiểu học cũng được đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở trực tiếp giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ các vướng mắc theo đúng thẩm quyền. Thông qua việc thống nhất các giải pháp đổi mới quản lý và dạy học, hội nghị sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ nhà giáo, tối ưu hóa hiệu quả quản trị nhà trường, từ đó tạo bước đột phá mới về chất lượng giáo dục tiểu học của Bắc Ninh trong năm học 2026 - 2027.