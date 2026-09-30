Bắc Ninh nâng cao công tác quản lý trong lĩnh vực thông tin điện tử

Hơn 700 học viên tham dự hội nghị tập huấn. (Ảnh: LT)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn là dịp để các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở và các chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cùng trao đổi, thống nhất cách hiểu, cách thực hiện các quy định liên quan; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, văn minh trên địa bàn.

Đồng chí Khổng Đức Thanh cho biết, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, hoạt động thông tin điện tử ngày càng gắn bó với đời sống xã hội, tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin, giao tiếp, học tập và giải trí cho người dân. Tại Bắc Ninh hiện có khoảng 450 điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Qua công tác theo dõi, kiểm tra, bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn một số điểm chưa thực hiện đầy đủ quy định; việc nắm bắt và áp dụng pháp luật tại cơ sở chưa đồng đều. Trong lĩnh vực thông tin điện tử, các vấn đề liên quan thông tin sai sự thật, hành vi vi phạm trên môi trường mạng cũng thường xuyên phát sinh.

Đồng chí Khổng Đức Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu. (Ảnh: LT)

Các học viên đã nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về: Một số quy định và nội dung cần lưu ý trong công tác quản lý hoạt động thông tin điện tử và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; các quy định về xử phạt vi phạm liên quan đến đăng tải thông tin trên không gian mạng theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP; các quy định và hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các học viên được giải đáp những vấn đề phát sinh trong thực tế quản lý; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, cung cấp các quy định về quản lý thông tin điện tử, trò chơi điện tử trên mạng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Qua đó giúp cán bộ cơ sở và học viên nắm rõ điều kiện hoạt động, quyền và trách nhiệm; nhận diện những hành vi vi phạm thường gặp trên môi trường mạng và trao đổi về trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định...

Sau hội nghị tập huấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục rà soát, nắm chắc số lượng và tình hình hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn; hướng dẫn chủ điểm thực hiện đúng quy định về điều kiện hoạt động, giấy chứng nhận, nội quy và thời gian hoạt động. Tăng cường kiểm tra; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời tiếp tục triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường, góp phần hình thành thói quen ứng xử văn minh, có trách nhiệm.