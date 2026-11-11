Bắc Ninh nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại 22 xã, phường

Ngày 10/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Điều hành Dự án và Tổ chức OneSky tại Việt Nam tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có khu, cụm công nghiệp.

Tọa đàm diễn ra tại Trường Mầm non Lê Hồng Phong, phường Bắc Giang, với sự tham gia của đại diện Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổ chức OneSky, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, đại diện chính quyền địa phương, cán bộ quản lý và giáo viên.

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm triển khai Dự án hỗ trợ giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp được tổ chức tại Trường Mầm non Lê Hồng Phong. (Ảnh: Sở GD&ĐT Bắc Ninh)

Dự án được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028 tại 22 xã, phường, hướng tới cải thiện chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non độc lập, nhất là những khu vực tập trung đông công nhân, người lao động.

Tại tọa đàm, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết quá trình triển khai, theo dõi tư liệu về hoạt động tại các cơ sở mầm non độc lập và đánh giá kết quả bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tư vấn chuyên môn trực tiếp tại cơ sở.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là chuyển hoạt động bồi dưỡng từ tập trung vào lý thuyết sang tăng cường thực hành, tư vấn và đồng hành trực tiếp tại lớp học. Qua đó, giáo viên và người chăm sóc trẻ có điều kiện củng cố kỹ năng, đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi mầm non.

Các đại biểu cũng trao đổi về khó khăn trong sắp xếp thời gian tập huấn cho giáo viên, phương thức hỗ trợ tại cơ sở, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và nguồn lực triển khai. Nhiều giải pháp được đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực hiện dự án trong thời gian tới.

Thông qua tọa đàm, ngành Giáo dục Bắc Ninh kỳ vọng tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục và tổ chức đồng hành, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, đặc biệt tại các địa bàn có khu, cụm công nghiệp.