Bắc Ninh nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Hội thảo diễn ra sáng 12/11 do ông Lý Đình Đạt, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố và đồng chí Vũ Tấn Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đồng chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội thảo khoa học nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng trong quá trình xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đồng thời là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân. Đối với thành phố Bắc Ninh, nhiệm vụ này có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại bộ máy ở cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đặt ra những yêu cầu mới. Nội dung, hình thức tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; chú trọng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mở rộng khả năng tiếp cận pháp luật của người dân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học và đại diện các cơ quan, đơn vị trao đổi, đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Hội thảo thu hút hơn 20 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện cơ quan, đơn vị của Trung ương và thành phố tham gia trình bày tham luận, trao đổi ý kiến. Nhiều nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn tại địa phương được tập trung thảo luận.

Đồng chí Nguyễn Văn Huệ trình bày tham luận.

Đáng chú ý, đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Trưởng ban Nghiên cứu pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam trình bày tham luận về vai trò của hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ thực tiễn hoạt động đề xuất sáu nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội. Trong đó nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền xuất phát từ nhu cầu pháp lý thực tế ở cơ sở; triển khai phong trào “Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật” gắn với những phần việc cụ thể; chuẩn hóa sản phẩm tuyên truyền, chú trọng kiểm soát chất lượng và kết nối hoạt động phổ biến pháp luật với tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thân Minh Quế trình bày tham luận.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thân Minh Quế, nguyên Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang (cũ) đề cập vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố hiện nay. Đồng chí đề xuất cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới tư duy lãnh đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ này; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chấp hành và tuyên truyền pháp luật, thực hiện quan điểm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Ở góc độ bảo đảm an ninh, trật tự, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an thành phố chia sẻ kinh nghiệm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở. Tham luận làm rõ những kết quả trong công tác tham mưu, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; trong đó, Đảng ủy Công an thành phố đã tham mưu cấp ủy ban hành các kế hoạch triển khai, xây dựng 8 đề án về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung trao đổi về giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kinh nghiệm tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động giải quyết, xét xử các loại án của Tòa án nhân dân thành phố.

Đồng chí Vũ Tấn Phú, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố cho biết, thời gian qua, Bắc Ninh đã bước đầu ứng dụng các nền tảng số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, với hơn 300 nhóm Zalo kết nối đến các tổ dân phố, khu dân cư; duy trì Cổng thông tin điện tử, tổ chức các cuộc thi trực tuyến và số hóa tủ sách pháp luật.

Tuy nhiên, nội dung tuyên truyền còn thiếu tính trực quan, tương tác; việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo chưa được khai thác hiệu quả. Vì vậy cần đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong biên soạn, sản xuất nội dung tuyên truyền; xây dựng trợ lý ảo giải đáp pháp luật, kho dữ liệu số dùng chung; tăng cường phổ biến quy định pháp luật qua VNeID, Zalo và bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

Các đại biểu dự hội thảo khoa học.

Những ý kiến, đề xuất tại hội thảo góp phần bổ sung góc nhìn đa chiều, làm rõ yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong điều kiện hiện nay.

Kết luận hội thảo, ông Lý Đình Đạt và đồng chí Vũ Tấn Phú đánh giá cao chất lượng các tham luận và ý kiến trao đổi của đại biểu. Những nội dung được thảo luận có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần cung cấp cơ sở khoa học để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.