Bắc Ninh: Nam sinh khiếm thị giành học bổng toàn phần 1,5 tỷ đồng Đại học RMIT

Không may bị khiếm thị từ nhỏ, đôi mắt chỉ có thể nhìn mờ ở phạm vi vài mét, Phương Nam tham gia học hòa nhập suốt 12 năm tại các trường: Tiểu học, Trung học cơ sở Thụy Hòa (trước sáp nhập) và Trường Trung học phổ thông Yên Phong số 2. Đặc biệt, trong năm học lớp 12, em đạt danh hiệu học sinh giỏi, ghi dấu sự nỗ lực bền bỉ trong quá trình học tập hòa nhập.

Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam (ngoài cùng bên trái) chúc mừng Phương Nam nhận học bổng.

Từ năm 2017, Phương Nam trở thành hội viên Hội Người mù thành phố Bắc Ninh, tại đây em được học chữ Braille, sử dụng máy vi tính và rèn luyện kỹ năng sống. Với tinh thần ham học hỏi, Phương Nam sớm thể hiện năng lực vượt trội trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Em từng giành giải Nhất và giải Ba Hội thi Tin học dành cho người mù thành phố Bắc Ninh năm 2022 và 2024.

Không chỉ nỗ lực vươn lên, Phương Nam còn tích cực chia sẻ kiến thức, hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ. Năm 2025, tại chương trình tập huấn sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại dành cho người khiếm thị do nhóm Star Light tổ chức, em đã tư vấn, hướng dẫn những người lớn tuổi tại Hội Người mù huyện Yên Phong (cũ) cài đặt và sử dụng một số công cụ phổ biến như ChatGPT, Be My Eyes, giúp người khiếm thị kết nối và tìm kiếm các thông tin hữu ích trong cuộc sống.

Em Nguyễn Như Phương Nam chọn ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam với mong muốn ứng dụng công nghệ hỗ trợ cho người khuyết tật và người khiếm thị.

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Phương Nam dành thời gian hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị cho vòng phỏng vấn để xin học bổng tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Vượt qua các ứng viên, em trở thành nam sinh khiếm thị duy nhất toàn quốc nhận được suất học bổng toàn phần trị giá 1,5 tỷ đồng của trường này.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện và vượt qua những khó khăn của Nam. Đồng thời mở ra cơ hội để em tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, phát huy năng lực và hiện thực hóa ước mơ.

Ngày 26/10, Phương Nam sẽ nhập học Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em chọn ngành học Công nghệ thông tin với mong muốn sẽ tích lũy thêm nhiều kiến thức và ứng dụng công nghệ để giúp đỡ cộng đồng, đặc biệt là những người khiếm thị, khuyết tật, giúp họ có thêm cơ hội phát triển bản thân, vươn lên trong cuộc sống.