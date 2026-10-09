Bắc Ninh: Mở tháng cao điểm chấn chỉnh, xử lý vi phạm quảng cáo ngoài trời

Cùng dự có các đồng chí: Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và một số phường, xã.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn chủ trì hội nghị về công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố những năm gần đây phát triển khá nhanh, đa dạng về hình thức, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện toàn thành phố có khoảng 200 bảng quảng cáo tấm lớn, kích thước từ 40 đến 200m², đứng độc lập; khoảng 1.000 bảng quảng cáo trên 20m² gắn trên các công trình xây dựng, cùng số lượng lớn biển hiệu, pano, băng-rôn và các hình thức quảng cáo khác. Trên địa bàn có hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

Quang cảnh hội nghị về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo.

Công tác quản lý nhà nước về quảng cáo từng bước được tăng cường. Sau khi hợp nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) ban hành, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; trong đó có Quyết định số 63/2026/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh).

Một số địa phương đã chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về văn hóa - thông tin. Tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép trên cột điện, cột đèn, gốc cây, tường, vách cơ quan, trường học, bệnh viện từng bước được chấn chỉnh; quảng cáo bằng loa phóng thanh trong khu vực nội thành giảm.

Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo trên địa bàn vẫn còn hạn chế: Một số bảng quảng cáo, biển hiệu chưa bảo đảm quy định về kích thước, vị trí, khoảng cách, kết cấu và an toàn; còn bảng, biển, băng-rôn hết thời hạn, hư hỏng, rách nát, phai màu nhưng chưa được tháo dỡ, thay thế kịp thời. Tình trạng đặt biển hiệu, biển vẫy, bảng quảng cáo trên vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông vẫn xảy ra.

Đại diện lãnh đạo phường Võ Cường phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, việc sử dụng tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo, biển hiệu tại một số cơ sở chưa nghiêm. Còn trường hợp sử dụng hoàn toàn tiếng nước ngoài, không thể hiện tiếng Việt; hoặc có cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhưng kích thước chữ tiếng nước ngoài lớn hơn chữ tiếng Việt, đặt phía trên tiếng Việt, chưa bảo đảm quy định. Công tác kiểm tra, phát hiện và yêu cầu khắc phục tại một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về trách nhiệm và giải pháp quản lý của từng ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; công tác tuyên truyền và sự phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời, nhất là đối với biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng tiếng nước ngoài...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh vừa trở thành thành phố, yêu cầu xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại đặt ra ngày càng cao. Công tác chỉnh trang, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, triển khai đồng bộ, kiên trì từ cơ sở; không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các tuyến phố chính mà cần thực hiện toàn diện trên địa bàn, hướng tới nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch không gian công cộng, không gian quảng cáo và hạ tầng phục vụ hoạt động quảng cáo ngoài trời, bảo đảm đồng bộ, hiện đại, đúng quy định, hài hòa với cảnh quan đô thị. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chấp hành quy định về quảng cáo, biển hiệu; khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển đổi sang các hình thức quảng cáo hiện đại, phù hợp, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, chuyên nghiệp.

Các phường, xã khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng trật tự, mỹ quan đô thị, kịp thời khắc phục những bất cập; phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; các cơ quan báo chí tăng cường giám sát, phản ánh kịp thời kết quả khắc phục cũng như những trường hợp vi phạm kéo dài, tái phạm.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo các địa phương tổ chức tháng cao điểm trong tháng 10, tập trung chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về trật tự, mỹ quan đô thị, nhất là trong hoạt động quảng cáo ngoài trời. Quá trình thực hiện cần kết hợp kiên trì tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm; bảo đảm đúng quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Việc triển khai phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, khoa học, đồng bộ, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần lập lại trật tự, xây dựng diện mạo đô thị Bắc Ninh sạch đẹp, văn minh, hiện đại.