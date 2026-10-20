Bắc Ninh mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất

Mở rộng ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và cơ giới hóa trong sản xuất trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngày càng được mở rộng. Trong đó ghi nhận cơ giới hóa khâu làm đất đạt 98%, tưới tiêu trên 98%, thu hoạch trên 95%. Thiết bị bay không người lái (UAV) được ứng dụng trong gieo hạt, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật trên diện tích hơn 8.000ha.

Khu trồng rau sạch trồng trong nhà lưới trên địa bàn xã Liên Bão, TP Bắc Ninh.

Sở cũng cho hay, toàn thành phố có 199 cơ sở sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới, nhà màng, với tổng diện tích hơn 63 ha. Nhiều mô hình tích hợp hệ thống tưới tự động, góp phần tiết kiệm nhân công, giảm sử dụng vật tư và nâng cao hiệu quả sản xuất. Các chương trình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), canh tác lúa cải tiến (SRI) được triển khai trên diện rộng, góp phần giảm chi phí vật tư, nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng mã QR và công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc cũng từng bước được quan tâm, tạo nền tảng nâng cao tính minh bạch và giá trị nông sản.

Dù vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh cho biết sản xuất trồng trọt của thành phố vẫn còn một số hạn chế như quy mô sản xuất chưa đồng đều, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, chế biến sâu còn hạn chế…

Phát triển trồng trọt theo hướng sinh thái, hiện đại

Xác định khoa học, công nghệ là “đi trước, dẫn đường”, tạo đột phá về năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh luôn bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Những năm qua, Bắc Ninh có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ tài chính, máy móc và đất đai cho phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn.

Nhờ đó, cơ cấu cây trồng từng bước chuyển dịch theo hướng khai thác lợi thế từng vùng, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng đất.

Vùng trồng rau sạch trên địa bàn xã Phật Tích, TP Bắc Ninh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, giai đoạn năm 2021- 2025, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích tăng từ 119,4 triệu đồng/ha lên 135,3 triệu đồng/ha. Toàn thành phố hình thành khoảng 1.400 vùng lúa năng suất, chất lượng cao, với diện tích 88.820 ha; phát triển 579 vùng rau màu an toàn chuyên canh. Các vùng cây ăn quả như vải, nhãn, bưởi, cam, táo, ổi tiếp tục được củng cố, mở rộng, gắn với nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Bắc Ninh cũng đã chuyển đổi 4.709,21 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và mô hình sản xuất kết hợp trong giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, nhiều mô hình trồng cây ăn quả, rau, hoa ứng dụng công nghệ cao hoặc kết hợp trồng lúa với nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương thức canh tác truyền thống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, cho hay hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại đến năm 2030 giai đoạn đến năm 2030, Bắc Ninh phát triển trồng trọt theo hướng sinh thái, hiện đại, hiệu quả và bền vững; tập trung nâng cao chất lượng giống, mở rộng vùng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng; tăng cường cấp, quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất. Đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, tăng cường chế biến sâu và mở rộng các kênh tiêu thụ nông sản.

Với định hướng lấy hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường làm trọng tâm.

Cuối tháng 8/2026, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 319/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Kế hoạch đặt ra nhiều chỉ tiêu như: 100% mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh gắn với chuỗi liên kết giá trị; trên 60% vùng sản xuất tập trung dùng nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc; hơn 60% trang trại chăn nuôi lớn kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia; trên 80% sản phẩm OCOP được quảng bá, tiêu thụ trên môi trường số...

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