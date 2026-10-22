Bắc Ninh mở rộng triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng trợ lý Nhân dân ra 15 xã, phường

Được triển khai thí điểm từ tháng 7 tại Bắc Ninh, trợ lý Nhân dân hiện đã được ứng dụng tại 5 phường, hỗ trợ 9.646 hồ sơ thuộc 61 thủ tục hành chính nộp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 47,1% số hồ sơ được thực hiện trên phiên bản có hướng dẫn bằng giọng nói. Ngoài ra, 12 xã, phường khác đã có phát sinh hồ sơ qua trợ lý.

Đồng chí Đào Thanh Trường cùng các đại biểu chúc mừng triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng trợ lý Nhân dân trên diện rộng.

Qua đánh giá, ứng dụng chạy trên trình duyệt tại máy trạm, vận hành ổn định, không phát sinh sự cố làm gián đoạn việc tiếp nhận hồ sơ, không can thiệp vào hệ thống Cổng dịch vụ công; quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trợ lý có chức năng nổi bật là nhận dạng thông tin trên giấy tờ và tự động điền biểu mẫu điện tử; số hóa, đính kèm thành phần hồ sơ theo từng thủ tục; hướng dẫn công dân từng bước, có hướng dẫn bằng giọng nói... giúp giảm thời gian thực hiện mỗi hồ sơ xuống chỉ còn 2-3 phút, đồng thời không đòi hỏi đầu tư thêm nhiều về cơ sở vật chất. Hệ thống Trợ lý Nhân dân đã được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3.

Trên cơ sở kết quả đánh giá và các điều kiện đã chuẩn bị, UBND thành phố thống nhất tiếp tục thí điểm có kiểm soát trợ lý Nhân dân trên diện rộng. Trong giai đoạn đầu, thí điểm tại 15 xã, phường đã đáp ứng đủ điều kiện, gồm 11 phường (Cảnh Thụy, Chũ, Đa Mai, Gia Bình, Kinh Bắc, Quế Võ,Thuận Thành, Tiên Du, Tiền Phong, Yên Phong, Yên Dũng) và 4 xã (Ngọc Thiện, Phật Tích, Tam Đa, Tam Giang).

Đồng chí Đào Thanh Trường cùng các đại biểu chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng trợ lý Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút công bố triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng trợ lý Nhân dân. Văn phòng UBND thành phố và Công ty cổ phần đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, góp phần bảo đảm ứng dụng trợ lý Nhân dân được tổ chức thực hiện thống nhất, có kiểm soát và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Biểu dương kết quả các cấp, các ngành đã đạt được trong việc triển khai ứng dụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường nhấn mạnh, để giai đoạn thí điểm trên diện rộng đạt kết quả thực chất, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt 5 nguyên tắc. Đó là trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, cán bộ quyết định và chịu trách nhiệm; công chức tiếp nhận phải đối chiếu bản gốc, kiểm tra từng thông tin; khi gặp sự cố, chuyển ngay sang tiếp nhận theo quy trình hiện hành, không để người dân phải chờ.

Đồng chí Đào Thanh Trường phát biểu chỉ đạo.

Đủ điều kiện đến đâu, triển khai đến đó; thí điểm theo đợt, mỗi đợt từ 20 đến 30 xã, phường; chỉ đưa vào thí điểm đơn vị đã sẵn sàng về nhân lực, thiết bị, tài khoản và đường truyền; không chạy theo số lượng, không làm hình thức. Bảo đảm điều kiện pháp lý về an toàn thông tin và dữ liệu; chỉ vận hành với người dân sau khi hồ sơ cấp độ hệ thống thông tin được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thu thập, lưu trữ hay truyền ra ngoài thông tin của cán bộ và người dân.

Lấy hiệu quả thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo. Kết thúc 3 tháng, không mặc nhiên sử dụng tiếp, cần phải đánh giá toàn diện, đúng quy định và theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố.

Với thông điệp “máy hỗ trợ, người quyết định, dân hưởng lợi”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường giao Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố) là đầu mối, chịu trách nhiệm chung trong việc triển khai thí điểm. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn, thẩm định cấp độ an toàn hệ thống thông tin, xử lý kịp thời các sự cố liên quan đến an ninh mạng. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả triển khai tại địa phương.

Cán bộ Công ty cổ phần đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam hướng dẫn các đại biểu xã, phường trực tiếp thao tác sử dụng trợ lý Nhân dân.

Cùng ngày, Văn phòng UBND thành phổ tổ chức tập huấn ứng dụng trợ lý Nhân dân nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng ứng dụng trợ lý Nhân dân cho lãnh đạo các xã, phường, công chức kiểm soát và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hành trên ứng dụng; giải đáp các câu hỏi, khó khăn về thao tác, quy trình và kỹ thuật phát sinh trong quá trình thực hành. Qua đó, hiểu rõ hơn các tiện ích, nắm vững quy trình đăng nhập, thao tác trên ứng dụng và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng ứng dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

Bên cạnh công tác tập huấn, đội ngũ kỹ thuật của công ty cổ phần đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và cán bộ đầu mối các địa phương kiểm tra việc cài đặt, khả năng truy cập; tổng hợp các vấn đề chưa được giải quyết tại buổi tập huấn và hướng dẫn phương án xử lý sau hội nghị.