Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị - xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trọng tâm là rà soát đối tượng thụ hưởng, nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách.

Các chương trình cho vay được niêm yết công khai, giúp người dân nắm rõ điều kiện, mức vay, lãi suất và thời hạn trả nợ; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác giám sát quá trình thực hiện.

Đáng chú ý, Nghị định 416/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 19/11/2026, quy định các chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, đối với nhu cầu hỗ trợ đất ở và nhà ở, mỗi hạng mục được vay tối đa 100 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay tối đa 15 năm.

Nhiều hộ gia đình dân tộc thiểu số phát triển kinh doanh nhờ vay tín dụng ưu đãi.

Đối với hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề, mức vay tối đa là 200 triệu đồng/hộ, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ, thời hạn vay tối đa 10 năm. Riêng khoản vay học nghề được áp dụng theo mức và thời hạn của chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong lĩnh vực phát triển sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình được vay tối đa 200 triệu đồng; cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng. Lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo trong từng thời kỳ, thời hạn vay tối đa 10 năm.

Để được tiếp cận nguồn vốn, người dân cần bảo đảm vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn. Người có nhu cầu có thể liên hệ UBND cấp xã hoặc NHCSXH tại địa phương để được hướng dẫn.

Trước đó, Bắc Ninh đã triển khai các chương trình tín dụng chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số.

Cùng với hoạt động cho vay, Chi nhánh NHCSXH thành phố Bắc Ninh tổ chức tập huấn cho cán bộ ban giảm nghèo, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn tại thôn, bản, tổ dân phố. Qua đó, nâng cao năng lực triển khai chính sách, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả.

Thực tế cho thấy, vốn tín dụng ưu đãi đã tạo thêm điều kiện để các hộ gia đình đầu tư cây, con giống, xây dựng chuồng trại, mua sắm thiết bị và mở rộng quy mô sản xuất. Tại bản Ven, xã Xuân Lương và một số thôn, bản thuộc các xã Yên Thế, Lục Ngạn, người dân tiếp cận vốn vay để phát triển các mô hình trồng chè, nuôi gà đồi, trồng vải, nuôi chim...

Từ nguồn vốn này, nhiều hộ có thêm điều kiện thay đổi phương thức sản xuất, từng bước phát triển kinh tế hàng hóa thay vì duy trì quy mô nhỏ lẻ. Hiệu quả tín dụng chính sách vì vậy không chỉ nằm ở quy mô giải ngân mà còn thể hiện qua khả năng tạo việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống của người dân.

Về kế hoạch nguồn vốn năm 2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất ước đạt 2.500 tỷ đồng; nguồn vốn ủy thác tại địa phương ước đạt 2.215 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách phấn đấu đạt 15.250 tỷ đồng, tăng 1.410 tỷ đồng so với năm 2025.