Bắc Ninh: Mở rộng liên kết, nâng giá trị nông sản

Trên địa bàn thành phố hiện có 1.394 hợp tác xã và 415 tổ hợp tác nông nghiệp. Đây là cơ sở để tổ chức lại sản xuất, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, sản xuất ở một số nơi vẫn nhỏ lẻ; liên kết sản xuất, tiêu thụ chưa chặt chẽ; năng lực quản trị của một số hợp tác xã, tổ hợp tác còn hạn chế; việc tiếp cận vốn, tích tụ đất đai, đầu tư công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn cần tiếp tục tháo gỡ.

Trước thực trạng này, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp thành lập mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội và tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân thành phố thăm mô hình nuôi lươn của Hợp tác xã Thủy sản Sông Cầu (tổ dân phố Đạo Ngạn, phường Nếnh).

Giai đoạn 2025 - 2026, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 31 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 340 chi hội; thành lập mới 318 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 1.354 tổ hội. Đồng thời, 13 hợp tác xã và 33 tổ hợp tác được thành lập mới. Các mô hình chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và một số ngành nghề khác; từng bước đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị.

Để triển khai các nội dung liên quan đến Đề án, giai đoạn 2025 - 2026, tổng kinh phí bố trí, lồng ghép và huy động đạt hơn 7,86 tỷ đồng. Nguồn lực được sử dụng cho tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Các cấp Hội phối hợp tổ chức 40 lớp tập huấn cho hơn 5.000 lượt cán bộ Hội, cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác và hội viên, nông dân về kinh tế tập thể, quản trị, tổ chức sản xuất, xây dựng phương án kinh doanh, pháp luật về hợp tác xã, khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản. Hội tổ chức 20 lớp tập huấn ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cho hơn 2 nghìn lượt hội viên; 10 lớp tập huấn kỹ năng phát trực tiếp, xây dựng nội dung quảng bá, bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử cho hơn 1 nghìn lượt người. Các cấp Hội hỗ trợ 2 hợp tác xã thiết kế bao bì, nhãn mác, hoàn thiện sản phẩm, phát triển sản phẩm OCOP; xây dựng 450 gian hàng trực tuyến, đưa gần 1,5 nghìn sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử.

Bên cạnh tiêu thụ trên môi trường số, Hội tổ chức 2 chợ phiên nông sản an toàn với 40 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản an toàn, tạo cơ hội để hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kết nối người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác tiêu thụ.

Giai đoạn 2025 - 2026, các cấp Hội hỗ trợ thành lập mới 31 chi hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 340 chi hội; thành lập mới 318 tổ hội nông dân nghề nghiệp, nâng tổng số lên 1.354 tổ hội... Các mô hình chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi.

Hiệu quả của phương thức sản xuất liên kết được thể hiện rõ tại nhiều mô hình. Hợp tác xã Cung ứng gia cầm Mạnh Ngân (thôn Trại Lốt, xã Tam Tiến) ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý khu chăn nuôi rộng 1.000 m², quy mô 7.000 gà đẻ. Hệ thống cảm biến tự động theo dõi môi trường chuồng nuôi, hỗ trợ điều chỉnh chế độ cho ăn, sưởi ấm, góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát an toàn sinh học.

Ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Việc liên kết các hộ chăn nuôi giúp thống nhất quy trình kỹ thuật, kiểm soát tốt hơn chất lượng con giống và bảo đảm an toàn sinh học. Khi đầu ra từng bước ổn định, các thành viên yên tâm đầu tư sản xuất. Nhờ tổ chức sản xuất theo chuỗi, mỗi năm đơn vị cung ứng hơn 1 triệu con giống chất lượng cao, lợi nhuận đạt từ 1 - 1,2 tỷ đồng".

Hợp tác xã Thủy sản Sông Cầu (tổ dân phố Đạo Ngạn, phường Nếnh) đầu tư nuôi lươn thâm canh và siêu thâm canh. Hợp tác xã có 83 bể nuôi, tổng diện tích 820 m²; khu ươm cung cấp khoảng 2,5 triệu con giống/năm, khu nuôi thương phẩm đạt sản lượng khoảng 300 tấn/năm. Đơn vị đang đầu tư chế biến sâu, nghiên cứu các sản phẩm giá trị gia tăng như dịch lươn thủy phân, hạt nêm từ lươn nhằm đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị thủy sản.

Dù đạt kết quả tích cực, kinh tế tập thể trong nông nghiệp vẫn còn một số điểm nghẽn như: Quy mô của một số hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhỏ; năng lực quản trị chưa đồng đều; việc tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất quy mô lớn chưa thuận lợi; một bộ phận nông dân còn e dè khi tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác do chưa hiểu đầy đủ quyền lợi, trách nhiệm và quy định pháp luật liên quan.

Đồng chí Lã Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh: “Phải lấy hiệu quả sản xuất, thu nhập của hội viên, nông dân và khả năng tiêu thụ sản phẩm làm thước đo cho sự phát triển của kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đồng hành với nông dân, hợp tác xã trong tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và kết nối thị trường; chú trọng xây dựng các mô hình liên kết gắn với sản phẩm chủ lực, có hợp đồng tiêu thụ và phương án sản xuất, kinh doanh khả thi”.