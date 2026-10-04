Bắc Ninh: Mở rộng hợp tác, đa dạng sản phẩm du lịch

Kết nối các điểm đến

Bắc Ninh - Kinh Bắc có tài nguyên du lịch phong phú với 8 di sản được UNESCO ghi danh, hơn 3.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 1.455 di tích đã được xếp hạng. Cùng với hệ thống di sản, trên địa bàn còn có 29 khu, điểm du lịch được công nhận, tạo điều kiện để xây dựng nhiều sản phẩm gắn với du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái, trải nghiệm và du lịch cộng đồng.

Xác định việc liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị làm du lịch với các khu, điểm du lịch đóng vai trò quan trọng, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp khảo sát, tổ chức tour, kết nối điểm đến, đưa khách đến trải nghiệm. Thông qua việc liên kết với các đơn vị ở nhiều tỉnh, thành phố, xây dựng tour liên vùng và tổ chức các chương trình khảo sát, doanh nghiệp có điều kiện tìm hiểu điểm đến, hoàn thiện hành trình, đưa khách đến với Bắc Ninh.

Chương trình ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh với Quỹ Văn hóa du lịch tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc) năm 2026.

Ông Lưu Xuân San, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Bắc Ninh cho biết: Hiệp hội hiện có hơn 250 hội viên, trong đó có gần 30 doanh nghiệp lữ hành. Từ tháng 9/2025, các hội viên thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố đã ký kết với doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh xây dựng và khai thác các tour đưa khách đến Bắc Ninh. Tháng 9/2026, chương trình Famtrip Bắc Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) được Hiệp hội tổ chức, mở thêm hướng kết nối với thị trường khách quốc tế. Trước đó, tháng 5/2026, hơn 40 doanh nghiệp lữ hành của Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Hà Nội ký kết xây dựng tour đưa khách về Bắc Ninh.

Cùng với hoạt động của Hiệp hội Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cũng tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến. Cuối tháng 7/2026, Sở tổ chức hội nghị xúc tiến, kết nối doanh nghiệp lữ hành với sự tham gia của 50 doanh nghiệp du lịch, lữ hành, lưu trú tại Hà Nội và Bắc Ninh. Tại đây, các doanh nghiệp tập trung trao đổi về xây dựng sản phẩm mới, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách; đồng thời bàn giải pháp tăng phối hợp giữa doanh nghiệp với địa phương, điểm đến, làng nghề và cộng đồng.

Hiệu quả của việc liên kết được thể hiện khá rõ ở một số khu, điểm du lịch. Tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám đốc điều hành Khu du lịch cho biết, đơn vị đã ký gần 80 hợp đồng với các doanh nghiệp lữ hành, trong đó có cam kết đưa khách về đây tham quan. Tùy số lượng khách và thời gian, doanh nghiệp lữ hành được áp dụng chính sách giảm giá vé cáp treo, dịch vụ ăn uống. Khu du lịch cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao để quảng bá, tạo sức hút cho du khách khi lựa chọn điểm đến.

Tại Khu du lịch sinh thái Bầu Tiên, xã Kiên Lao, liên kết với doanh nghiệp lữ hành cũng đang tạo nguồn khách ổn định. Mỗi năm, nơi đây đón khoảng 30 doanh nghiệp lữ hành ở các tỉnh, thành phố đưa khách đến đây tham quan. Dự kiến tháng 11 năm nay, khu du lịch tổ chức lễ hội trái cây, kết hợp trưng bày sản phẩm, giao lưu văn hóa và các hoạt động trải nghiệm như làm trang phục từ vật liệu tự nhiên, hái quả, bóc quả, tạo hình từ trái cây... Những hoạt động này được xây dựng để doanh nghiệp lữ hành có thêm lựa chọn khi thiết kế chương trình cho du khách.

Đẩy mạnh xúc tiến

Một ví dụ khá rõ về vai trò của doanh nghiệp lữ hành trong việc kết nối, làm gia tăng giá trị sản phẩm đó là tour du lịch “Hà Nội 5 cửa ô” được đưa vào khai thác từ tháng 9/2025. Tour du lịch kết nối ga Hà Nội với ga Từ Sơn, thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Đoàn tàu hai tầng được thiết kế với nội thất gỗ mang phong cách hoài niệm, năm toa tàu gắn với hình ảnh năm cửa ô của Hà Nội. Tại đền Đô, du khách được nghe quan họ tại thủy đình, trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ, thưởng thức ẩm thực địa phương. Sau 1 năm ra mắt đến nay đã có khoảng gần 100 nghìn lượt du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch này.

9 tháng năm 2026, Bắc Ninh đón hơn 5,9 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế khoảng 350 nghìn lượt; doanh thu du lịch đạt hơn 5.236 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 10 triệu lượt du khách.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, đạt kết quả đáng ghi nhận song hoạt động liên kết lữ hành vẫn bộc lộ một số hạn chế. Sự phối hợp giữa các địa phương, đơn vị còn thiếu chiều sâu. Nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, việc đầu tư xây dựng sản phẩm, tour riêng còn khiêm tốn…

Theo ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh, thực hiện Đề án tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 của Ban Thường vụ Thành ủy, Sở tiếp tục tham mưu đổi mới hoạt động xúc tiến, mở rộng thị trường theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm. Mở rộng hợp tác, liên kết với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao vị thế thương hiệu du lịch Bắc Ninh. Cùng với đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, Bắc Ninh sẽ tăng cường hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn, văn hóa; gắn xúc tiến du lịch với ẩm thực, điện ảnh, thể thao và các sự kiện lớn.

Đặc biệt, ngày 24/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong kỷ nguyên mới. Kế hoạch xác định đến năm 2030 xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm du lịch văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng của vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng; phát triển các tuyến du lịch liên kết với vùng Thủ đô và các địa phương; xây dựng thương hiệu “Bắc Ninh - Miền di sản” và hình thành 2-3 sản phẩm du lịch đặc trưng.