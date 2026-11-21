Phát triển kỹ năng sản xuất nông nghiệp là một trong những hướng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho lao động tại xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh.

Từ những dây chuyền sản xuất đến các cơ sở kinh doanh, ngày càng nhiều lao động dân tộc thiểu số tại xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh có cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập ngay tại quê hương.

Với mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 79% trong năm 2026, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, hướng tới sinh kế bền vững cho người dân.

Với hơn 7.000 người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, xã Yên Thế, thành phố Bắc Ninh đang chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn mục tiêu đào tạo lao động với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân.

Tại Công ty Cổ phần May BGG Yên Thế, hơn 1.000 công nhân là người địa phương đang làm việc, trong đó có nhiều lao động dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân đạt từ 9,8-10 triệu đồng/người/tháng.

Đầu năm 2026, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm khoảng 500 lao động phổ thông để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu. Đây là một trong những cơ hội việc làm tại chỗ cho người lao động trên địa bàn.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Yên Thế, địa phương hiện có 2.188 hộ với 7.044 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó thôn Đồng Bông thuộc diện đặc biệt khó khăn. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 78%; năm 2026 phấn đấu nâng lên 79%.

Ở cấp thành phố, Bắc Ninh đặt mục tiêu tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp khoảng 610.000 người giai đoạn 2026-2030, trong đó lao động nông thôn và người dân tộc thiểu số chiếm trên 54%.

Định hướng này góp phần tạo điều kiện để người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi nâng cao kỹ năng nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, hướng tới việc làm và thu nhập ổn định./.