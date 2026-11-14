Bắc Ninh: Mở không gian đối thoại, lắng nghe trẻ em

Trao cơ hội để trẻ em nói

Với chủ đề “Thiếu nhi xã Quang Trung góp ý xây dựng gia đình - nhà trường - cộng đồng”, diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói - Nói cho trẻ em nghe” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung phối hợp với Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên - Hội đồng Đội xã và Trường Tiểu học Quang Trung (trước đây là Trường Tiểu học Lam Cốt) tổ chức tập trung vào những nội dung gần gũi như xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước; sử dụng mạng xã hội an toàn; tổ chức hoạt động vui chơi, sinh hoạt hè và tăng cường sự quan tâm, đồng hành của người lớn đối với trẻ em.

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Quang Trung trả lời những ý kiến của học sinh tại diễn đàn trẻ em.

Tại diễn đàn, các em thiếu nhi mạnh dạn trao đổi, chia sẻ những băn khoăn trong học tập và cuộc sống. Em Dương Minh Quang đặt câu hỏi: "Khi muốn sử dụng điện thoại để học tập, giải trí hoặc mong muốn bố mẹ dành nhiều thời gian hơn cho mình, chúng em cần làm gì?". Trong khi đó, em Phạm Hương Giang quan tâm đến giải pháp hạn chế tình trạng trêu chọc, nói xấu, khiến bạn bè tổn thương. Các em cũng muốn biết các đoàn thể địa phương sẽ phối hợp như thế nào để tổ chức thêm nhiều hoạt động bổ ích, an toàn, nhất là trong dịp hè.

Từ những câu chuyện cụ thể có thể thấy, khi được trao cơ hội và khuyến khích, trẻ em mạnh dạn nói lên suy nghĩ, thể hiện khả năng quan sát, nhận diện và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề đang diễn ra xung quanh mình. Điều các em cần không đơn thuần là một không gian để phát biểu mà còn là sự tôn trọng, thấu hiểu và những phản hồi trách nhiệm từ người lớn.

Ở quy mô rộng hơn, Diễn đàn trẻ em Bắc Ninh năm 2026 với chủ đề “Lắng nghe tiếng nói trẻ em trong kỷ nguyên vươn mình” do Hội đồng Đội thành phố tổ chức đã thu hút hơn 200 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho trẻ em toàn thành phố tham gia. Tại diễn đàn, các em được trực tiếp trao đổi với lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan về những vấn đề gắn với quyền và lợi ích của trẻ em. Nhiều nội dung được đưa ra thảo luận như phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường; bảo đảm an toàn trên không gian mạng; chăm sóc sức khỏe tinh thần; bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử; định hướng nghề nghiệp, phát triển thể chất và tạo sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi.

Các câu hỏi, kiến nghị của trẻ em được đại diện lãnh đạo thành phố và các cơ quan chuyên môn trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp. Những vấn đề vượt thẩm quyền được ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, xem xét hoặc chuyển đến cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết. Qua đó, các em cảm nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm và cách thức tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Giúp trẻ em trưởng thành

Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trên địa bàn thành phố tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực. Các em có thêm cơ hội học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trải nghiệm sáng tạo và phát triển năng khiếu, năng lực cá nhân.

Thiếu nhi xã Xuân Cẩm bày tỏ suy nghĩ tại chương trình "Lắng nghe trẻ em nói" do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã phối hợp tổ chức.

Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường sống, phương thức học tập và giao tiếp có nhiều thay đổi, các em phải đối mặt với những thách thức trên không gian mạng, áp lực tâm lý, sự xâm phạm quyền riêng tư và những tác động tiêu cực từ các trào lưu thiếu lành mạnh. Vì vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà cần chú trọng lắng nghe, nắm bắt tâm tư và có giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm tuổi, từng hoàn cảnh.

Việc mở rộng các hình thức đối thoại tạo cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến, giúp các em hiểu và thực hiện tốt hơn quyền của mình, góp phần hình thành sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và năng lực tham gia các hoạt động xã hội.

Theo đồng chí Hà Thái Sơn, Phó Bí thư thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố, cùng với các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, quyền tham gia của trẻ em được phát huy thông qua những diễn đàn đối thoại, các cuộc lấy ý kiến và kênh tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng. Trong những năm học qua, Hội đồng Đội thành phố phối hợp tổ chức một số diễn đàn trẻ em như: “Lắng nghe tiếng nói trẻ em trong kỷ nguyên vươn mình”; triển khai lấy ý kiến thiếu nhi tham gia Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” theo chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương. 100% Liên đội trong toàn thành phố tổ chức các hoạt động lấy ý kiến, thảo luận và tổng hợp đề xuất của thiếu nhi, qua đó phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các em đối với những vấn đề liên quan đến trẻ em. Trước yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tổ chức Đội ngày càng chú trọng trang bị cho thiếu nhi kỹ năng số, khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Việc mở rộng các hình thức đối thoại, tạo cơ hội để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến giúp các em hiểu và thực hiện tốt hơn quyền của mình, góp phần hình thành sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và năng lực tham gia các hoạt động xã hội. Đây là cầu nối để người lớn nhìn nhận các vấn đề từ góc độ của trẻ, từ đó có cách ứng xử và giải pháp phù hợp, kịp thời.