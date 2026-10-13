Bắc Ninh: Mô hình gieo cấy giống lúa TĐ25 thân thiện với môi trường đạt năng suất 280-300 kg/sào

Ngày 13/10, Hội Nông dân thành phố phối hợp phường Tân Tiến tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ đánh giá kết quả mô hình gieo cấy giống lúa TĐ25 canh tác theo phương pháp thân thiện với môi trường ở vụ mùa năm 2026.

Đại biểu thảo luận về các yếu tố cấu thành năng suất lúa TĐ25, gieo cấy tại phường Tân Tiến theo phương pháp thân thiện với môi trường.

Theo báo cáo của Hội Nông dân phường Tân Tiến, vụ mùa năm 2026 toàn phường gieo cấy 1.105 ha lúa gồm các giống: TĐ25, Đài thơm 8, T58, Khang dân 18… Trong đó có xấp xỉ 50 ha gieo cấy giống lúa TĐ25 và Đài thơm 8 theo phương pháp canh tác thân thiện với môi trường do Hội Nông dân thành phố hỗ trợ kinh phí, triển khai tập trung chủ yếu tại tổ dân phố: Tam Xuân, Lạc Gián.

Tham gia mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường có hơn 200 hộ nông dân, hộ có diện tích gieo cấy nhiều nhất 8 ha. Các hộ được hỗ trợ kinh phí phổ biến kỹ thuật sử dụng rơm rạ, phân bón đúng cách, quản lý sử dụng nước tưới ướt khô xen kẽ. Đồng thời được hỗ trợ 70% chi phí mua chế phẩm xử lý rơm rạ, phân bón lót cho lúa.

Các đại biểu tham quan diện tích lúa TĐ25 gieo cấy theo phương pháp thân thiện với môi trường.

Thực tế sản xuất cho thấy diện tích canh tác theo phương pháp thân thiện với môi trường có mức độ sâu, bệnh gây hại nhẹ hơn; thời gian sinh trưởng, phát triển ngắn hơn; số bông hữu hiệu/khóm và số hạt chắc trên bông cao hơn so với diện tích lúa đối chứng.

Kết quả thống kê, năng suất thóc tươi trung bình diện tích giống lúa TĐ25 canh tác theo phương pháp thân thiện với môi trường, vụ mùa năm 2026 tại tổ dân phố Tam Xuân, Lạc Gián (phường Tân Tiến) đạt 280-300 kg/sao; năng suất thóc khô dự kiến đạt 240-250 kg/sào. Sau khi trừ chi phí nông dân đạt lợi nhuận gần 1 triệu đồng/sào.

Nông dân Nguyễn Văn Đĩnh có 5 sào lúa TĐ25 cấy theo phương pháp thân thiện với môi trường.

Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất đánh giá cao năng suất, kết quả mô hình sản xuất giống lúa TĐ25 theo phương pháp thân thiện với môi trường ở vụ mùa năm 2026 tại phường Tân Tiến. Đồng thời đề xuất Hội Nông dân thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ hơn nữa về phân bón, kỹ thuật, giống mới để mở rộng các mô hình canh tác lúa. Cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ nông dân biện pháp kỹ thuật từng bước thay đổi phương pháp canh tác lúa truyền thống sang canh tác lúa thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo phường Tân Tiến và Ban Công tác nông dân (Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh) chúc mừng đại diện Tổ nhóm nông dân canh tác lúa thân thiện môi trườn, tổ dân phố Tam Xuân.

Nhân dịp này, Hội Nông dân phường Tân Tiến ra mắt tổ nhóm nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường tại tổ dân phố Tam Xuân gồm 50 hội viên nông dân là những hộ có diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường đạt từ 5 sào/hộ trở lên.