Theo kế hoạch triển khai hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số giai đoạn 2025-2030, năm 2026, Bắc Ninh dự kiến tổ chức 213 lớp học tiếng dân tộc. Các lớp tập trung truyền dạy những ngôn ngữ gồm Nùng, Tày, Sán Dìu, Cao Lan, Sán Chí, Hoa và Dao…

Mỗi lớp có quy mô từ 15-30 học viên. Với những địa bàn không đủ số lượng người đăng ký, việc tổ chức có thể linh hoạt theo hình thức ghép lớp giữa các thôn, bản hoặc trường học lân cận, phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại phường Phượng Sơn, các lớp dạy tiếng Sán Dìu và tiếng Tày được tổ chức nhằm khôi phục, phát triển việc sử dụng tiếng dân tộc trong cộng đồng, đồng thời tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu cội nguồn, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Năm nay, địa phương thu hút 421 học viên, tổ chức thành 14 lớp tại các nhà văn hóa tổ dân phố. Trong đó, 2 lớp tiếng Tày có 63 học viên và 12 lớp tiếng Sán Dìu có 358 học viên. Thành phần tham gia khá đa dạng, gồm đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ, công chức và những người có nhu cầu học tập, tìm hiểu ngôn ngữ dân tộc.

Đội ngũ giảng dạy là các nghệ nhân, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, am hiểu và sử dụng thành thạo tiếng dân tộc. Những người này được tập huấn chuyên môn, do UBND phường lựa chọn theo quy định.

Không chỉ dừng ở việc truyền dạy ngôn ngữ, nội dung học còn lồng ghép giới thiệu dân ca Soọng cô, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Sán Dìu, Tày. Qua đó, học viên có thêm hiểu biết về đời sống văn hóa của dân tộc mình, góp phần duy trì việc sử dụng tiếng nói trong sinh hoạt cộng đồng.

Xã Đại Sơn cũng tổ chức khai giảng lớp truyền dạy tiếng Tày, Nùng năm 2026.

Cuối tháng 10, UBND xã Đại Sơn cũng tổ chức khai giảng lớp truyền dạy tiếng Tày, Nùng với sự tham gia của 361 học sinh trên địa bàn.

Chương trình tập trung vào bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp học sinh từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng dân tộc trong giao tiếp hằng ngày. Việc đưa tiếng dân tộc đến gần hơn với học sinh còn tạo điều kiện để các em tìm hiểu, trân trọng bản sắc văn hóa, bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ tiếng nói của các thế hệ đi trước.

Theo mục tiêu Bắc Ninh đặt ra, mỗi năm tỷ lệ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi biết nói tiếng dân tộc tăng thêm từ 2-3%. Đến năm 2030, tỷ lệ người biết nói tiếng dân tộc phấn đấu đạt 15-20% trong cộng đồng.

Địa phương cũng hướng tới mục tiêu 100% trường học, khu dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức lớp học tiếng dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế. Việc duy trì các lớp truyền dạy tại cộng đồng và trường học được kỳ vọng góp phần bảo tồn tiếng nói, trao truyền vốn văn hóa giữa các thế hệ, để ngôn ngữ dân tộc tiếp tục hiện diện trong đời sống thường ngày.