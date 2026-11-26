Hơn 4.560 đơn hàng sau 4 giờ livestream tại vườn

Hơn 1,8 triệu lượt tiếp cận, trên 4.560 đơn hàng, hơn 36 tấn trái cây được tiêu thụ chỉ trong 4 giờ. Đó là kết quả của hoạt động livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản Bắc Ninh diễn ra ngày 25/11, ngay tại vườn cam, bưởi của Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Thanh Hải (phường Chũ, Bắc Ninh) do Sở Công Thương Bắc Ninh phối hợp với TikTok Shop, Viettel Post và UBND phường Chũ tổ chức, quy tụ lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, hợp tác xã cùng đông đảo nhà sáng tạo nội dung.

Lấy chính vùng trồng làm không gian quảng bá, chương trình có sự góp mặt của 9 nhà sáng tạo nội dung trực tiếp đến tham quan vườn cam, bưởi, tìm hiểu câu chuyện mùa vụ, quy trình sản xuất và những nét đặc sắc của nông sản địa phương. Hai phiên livestream trên các kênh TikTok @linhdang.feo và @ut_lananh đã đưa hình ảnh những vườn cây trĩu quả, câu chuyện của người làm nông cùng các loại trái cây chủ lực như cam, bưởi, táo, ổi đến với đông đảo người tiêu dùng trên nền tảng số.

Lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Ninh livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ trái cây.

Trực tiếp tham gia livestream, ông Nguyễn Thế Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của vùng cây ăn quả, đồng thời giải đáp những câu hỏi của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, sản lượng, thời gian thu hoạch và hoạt động xúc tiến thương mại của địa phương. Kết thúc chương trình, khoảng 10,2 tấn ổi, trên 25,9 tấn cam, bưởi các loại và 196 lít mật ong được tiêu thụ.

Ông Nguyễn Thế Thi - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết, một trong những trọng tâm của Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2026 là đổi mới phương thức xúc tiến thương mại theo hướng gắn kết với văn hóa, du lịch, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển các kênh bán hàng trực tuyến. Thông qua các hoạt động xúc tiến, địa phương hướng tới kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn với hệ thống phân phối, doanh nghiệp thu mua, chế biến, từng bước hình thành các mối liên kết tiêu thụ lâu dài.

“Định hướng này đang được cụ thể hóa ngay tại các vùng sản xuất. Cùng với việc đưa trái cây lên các nền tảng thương mại điện tử, Bắc Ninh còn khai thác lợi thế du lịch nông nghiệp, đưa du khách đến tận vườn tham quan, trải nghiệm và mua sắm, qua đó gia tăng giá trị kinh tế cho các vùng cây ăn quả” - ông Thi cho hay.

Không dừng lại ở hoạt động livestream bán hàng, việc khai thác sức lan tỏa của các nhà sáng tạo nội dung cũng đang trở thành một hướng đi trong quảng bá nông sản địa phương. Hướng tới Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2026, cuộc thi sáng tạo nội dung “Bắc Ninh mùa trái ngọt - Lan tỏa tinh hoa Kinh Bắc” được triển khai nhằm giới thiệu các loại trái cây đặc sản, đồng thời quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, con người, văn hóa và những giá trị truyền thống gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Thông qua các video ngắn trên nền tảng số gắn hashtag: #BacNinhMuaTraiNgot, #LanToaTinhHoaKinhBac, #LeHoiTraiCayBacNinh, #TraiNgotBonMua, câu chuyện về nông sản được mở rộng từ chất lượng sản phẩm đến bản sắc vùng đất, góp phần quảng bá hình ảnh một Bắc Ninh năng động, giàu bản sắc, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, năm 2026, diện tích trồng bốn loại trái cây chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi trên địa bàn đạt khoảng 11.650 ha, tổng sản lượng ước đạt 118.525 tấn, tăng 18,7% so với năm 2025. Trong đó, sản lượng bưởi ước đạt 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn.

Với nguồn cung lớn, thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng 9/2026 đến tháng 3/2027, việc đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, đa dạng hóa kênh phân phối và tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất với doanh nghiệp thu mua, chế biến trở thành yêu cầu quan trọng nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị nông sản.

Livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản Bắc Ninh diễn ra ngày 25/11.

Tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 24/12/2025 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã, phường có thương nhân kinh doanh trực tuyến, trên 70% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử; đồng thời ưu tiên tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP trên nền tảng số. Cùng với đó, Kế hoạch xúc tiến thương mại giai đoạn 2026 - 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 436/QĐ-UBND xác định chuyển đổi số, phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Cụ thể hóa những định hướng này, ngành Công Thương Bắc Ninh đang đẩy mạnh kết nối vùng sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp thu mua, chế biến và các nền tảng thương mại điện tử, đồng thời lồng ghép hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản trực tuyến vào các sự kiện quảng bá thương mại, văn hóa và du lịch.

Được biết, tiếp nối kết quả livestream tại vùng trồng ngày 25/11, trong khuôn khổ Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 4 - 7/12, TikTok Shop sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các phiên livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ trái cây và đặc sản địa phương, dự kiến có sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ kết nối hệ thống phân phối, phát triển du lịch tại vùng trồng đến livestream bán hàng ngay tại vườn và khai thác sức lan tỏa của các nhà sáng tạo nội dung, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng không gian giao thương cho nông sản. Không chỉ góp phần giải bài toán đầu ra trong mùa thu hoạch, việc đổi mới phương thức xúc tiến thương mại còn tạo nền tảng để địa phương nâng cao giá trị kinh tế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường bền vững cho trái cây đặc sản.

Lễ hội Trái cây Bắc Ninh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/12 tại Quảng trường Trung tâm phường Chũ với sự tham gia của 18 xã, phường cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh các khu vực giới thiệu trái cây đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, công nghệ sản xuất, bảo quản, chế biến và giải pháp thương mại điện tử, điểm nhấn của lễ hội là không gian trải nghiệm vườn cây ăn quả rộng khoảng 1.000 m².