Bắc Ninh: Mâu thuẫn trong quán hát karaoke, hai nhóm thanh niên cãi vã, đánh lộn nhau

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: VKSND KV8 Bắc Ninh

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5h45 ngày 1/11/2026, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke, hai nhóm thanh niên đã xảy ra cãi vã, xô xát tại khu vực vỉa hè trước cửa quán Karaoke Hoa Quỳnh, thuộc tổ dân phố Lựa, phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình đánh nhau, các bên sử dụng tay, chân và một số vật dụng như gậy rút, đoạn ống nhựa để tấn công nhau, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng.

VKSND khu vực 8 - Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 5 người liên quan trong vụ án. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố theo khoản 1 Điều 318 và 3 bị can bị khởi tố theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”.