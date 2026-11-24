Theo rà soát của Sở Xây dựng, đối với hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh được giao quản lý, tổng chiều dài dây điện bị mất cắp khoảng 44.076 mét. Tình trạng này xảy ra tại nhiều tuyến đường, ở cả phía Bắc và phía Nam sông Cầu, trong đó có những vị trí bị mất cắp hàng nghìn mét dây. Nhiều vụ việc xảy ra trong các tháng 9, 10 và 11/2026.

Tại khu vực hồ điều hòa thuộc phường Phương Liễu, dây điện chiếu sáng bị cắt trộm khiến một số khu vực trong khuôn viên không còn ánh sáng. Vốn là địa điểm quen thuộc để người dân đi bộ, tập thể dục, thư giãn vào sáng sớm và chiều tối, nay nơi đây trở nên vắng vẻ hơn. Anh Nguyễn Văn Hiên, trú tại tổ dân phố Do Nha, phường Phương Liễu cho biết, trước đây người dân thường xuyên ra hồ tập luyện vào buổi tối, từ khi dây điện bị mất trộm, nhiều vị trí bị tối, mọi người e ngại, không còn duy trì thói quen như trước. Công an phường Phương Liễu đã làm rõ hai đối tượng từ tỉnh Thái Nguyên thực hiện hành vi trộm cắp dây điện bán lấy tiền tiêu xài.

Khu vực bị trộm cắp dây điện tại công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lương Tài, thuộc thôn Đan Trình, xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp điều tra hai vụ trộm cắp dây cáp điện. Các vụ việc xảy ra tại tuyến tỉnh lộ 277B, đoạn qua xã Tam Đa (thuộc gói thầu 25 - kết nối hệ thống chiếu sáng giữa các khu công nghiệp trọng điểm với Quốc lộ 3 mới, do Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh thi công) và công trình chiếu sáng khu dân cư mới tại tổ dân phố Tân Luận, phường Lạng Giang. Tổng cộng tại hai địa điểm, các đối tượng lấy trộm hơn 1.000 mét dây cáp điện, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Tập trung xác minh, truy xét, ngày 1/11, lực lượng công an bắt giữ 11 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời vận động một đối tượng ra đầu thú về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Qua đấu tranh mở rộng, đơn vị làm rõ thêm hành vi trộm cắp hơn 100 mét dây cáp điện tại Dự án Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp pin và linh kiện điện tử LIWION Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Lư, phường Yên Dũng, gây thiệt hại gần 300 triệu đồng. Ngày 4/11, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai đối tượng liên quan.

Việc mất cắp dây điện với số lượng lớn làm giảm chiếu sáng trên nhiều tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và mất an toàn điện, nhất là khi các đối tượng tự ý cắt, tháo thiết bị. Ngoài thiệt hại vật tư, các vụ việc còn kéo theo chi phí kiểm tra, đấu nối, khôi phục hệ thống. Với các công trình đang thi công, mất cắp thiết bị dễ làm gián đoạn hạng mục liên quan, chậm tiến độ hoàn thành và ảnh hưởng đến kế hoạch khai thác hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Công an phường Tân Tiến thẩm vấn đối tượng trộm cắp dây điện.

Đáng chú ý, theo thống kê của ngành điện, riêng ngày 14/10 xảy ra 12 vụ trộm cắp thiết bị tại các trạm biến áp trên địa bàn các xã, phường Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Tự Lạn và một số địa bàn liên quan. Tổng giá trị tài sản bị mất hơn 52 triệu đồng (trong đó, Điện lực Hiệp Hòa ghi nhận 11 vụ, Điện lực Việt Yên ghi nhận một vụ). Tài sản bị lấy cắp chủ yếu là cáp đồng đấu nối từ máy biến áp đến tủ phân phối điện hạ áp.

Ở phường Bồng Lai, dây điện chiếu sáng tại các tổ dân phố An Mai, Trúc Ổ và Mai Trạng liên tiếp bị lấy trộm. Công an phường huy động toàn bộ quân số cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, mật phục; bắt giữ một số đối tượng người thành phố Hải Phòng, tạm trú ở phường Phương Liễu, trộm cắp hàng trăm mét dây điện chiếu sáng với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Sau khi lấy trộm, các đối tượng đốt lớp vỏ để thu lõi đồng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

Theo Trung tá Trịnh Đăng Hưng, Trưởng Công an phường Bồng Lai, thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, mật phục tại các tuyến, khu vực trọng điểm; chủ động rà soát, quản lý chặt các đối tượng nghi vấn và cơ sở thu mua phế liệu.

Dây điện các cột đèn chiếu sáng bị cắt trộm, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy, giật điện.

Nhằm khắc phục tình trạng mất điện tại một số tuyến, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các phòng chức năng sửa chữa một số đoạn nhưng vẫn còn vị trí ghi nhận chưa khắc phục, như đoạn trên đường tỉnh 299D tại cầu Đồng Việt với khoảng 6.090 mét dây bị mất.

Ngày 19/11, Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Công an thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan phối hợp xác minh, điều tra, xử lý các vụ trộm cắp dây dẫn điện chiếu sáng công cộng. Sở yêu cầu các đơn vị quản lý rà soát, cung cấp hồ sơ, hình ảnh hiện trường phục vụ điều tra; đồng thời tăng cường kiểm tra tủ điện, cột đèn, dây dẫn, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật hạn chế mất cắp. Với những vụ việc mới phát sinh, các đơn vị phải kịp thời thông báo cơ quan công an, chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Công an phường Bồng Lai triển khai phương án phòng ngừa tình trạng trộm cắp dây điện chiếu sáng.

Để ngăn chặn tình trạng này, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện cần thường xuyên kiểm tra trạm biến áp, đường dây, tủ điện và công trình chiếu sáng. Bên cạnh đó, tăng cường bảo vệ vật tư tại công trường, nhất là những khu vực vắng người qua lại. Các cơ sở thu mua phế liệu cần kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, không tiếp nhận dây cáp, thiết bị điện không rõ xuất xứ. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại công trình điện cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an.