Thủ tục nhanh, dự án sớm triển khai

Những ngày này, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng (phường Nếnh) do Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Fuji Phúc Long làm chủ đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là một trong những dự án được đưa vào thực hiện “Luồng xanh 24 giờ” trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết giảm hơn 60% thời gian so với cách làm thông thường.

Dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

Dự án mở rộng có quy mô hơn 147 ha, thuộc địa bàn phường Nếnh và phường Việt Yên. Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình thực hiện dự án, thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tích cực chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng; đến nay, công tác này đã cơ bản hoàn tất. Nhờ có mặt bằng kịp thời, chủ đầu tư đã khởi công, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công. Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục quan trọng như: Trạm xử lý nước thải công suất 6.000 m³/ngày đêm, trạm biến áp 110 kV, hệ thống cấp nước đã hoàn thành, đủ điều kiện đáp ứng cho cả hai giai đoạn. Dự kiến, hạ tầng dự án sẽ hoàn thành trong quý I/2027, bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Tương tự, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C do Công ty trách nhiệm hữu hạn Gilimex Industrial Park làm chủ đầu tư cũng được đưa vào “Luồng xanh” trong xử lý thủ tục hành chính, thu hút đầu tư. Dự án được thực hiện tại phường Thuận Thành và phường Trí Quả với quy mô hơn 196 ha, tổng mức đầu tư gần 2 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Phan Văn Dinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty, dù đã đầu tư dự án tại nhiều nơi trong cả nước nhưng ông cảm thấy hiếm địa phương nào có môi trường đầu tư như tại Bắc Ninh; vướng ở đâu, doanh nghiệp được hỗ trợ, tháo gỡ ngay ở đó khi thuộc thẩm quyền của địa phương. Dịp này, nhà thầu đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng thuộc kế hoạch năm 2026 vào ngày 31/12/2026, đồng thời, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và các yêu cầu về môi trường. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục hạ tầng thiết yếu để có thể bắt đầu đón nhà đầu tư triển khai dự án từ quý I/2027, từng bước hình thành một khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, vận hành ổn định và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp sản xuất.

Được biết, tại Khu công nghiệp Thuận Thành III - Phân khu C, đối với đất sản xuất công nghiệp, kho tàng sẽ thu hút 45 ngành nghề như: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; sản xuất dầu, mỡ động, thực vật; chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất khí công nghiệp; sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác; sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa, nồi hơi… Đối với khu đất dịch vụ, điều hành sẽ thu hút 32 loại hình dịch vụ như: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; bán buôn, bán lẻ…

Ngoài hai dự án trên, nhiều công trình trọng điểm khác như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay này với Thủ đô Hà Nội, cầu Vân Hà hay đường nối Khu công nghiệp Vân Trung - Quang Châu; nhà ở xã hội; nhà máy mở rộng của một số tập đoàn… cũng được áp dụng cơ chế “Luồng xanh” để đẩy nhanh tiến độ. Việc sớm hoàn thiện mặt bằng và hạ tầng kết nối thông qua cơ chế ưu tiên này giúp Bắc Ninh tăng sức hút đối với các nhà đầu tư.

Để doanh nghiệp, người lao động yên tâm lập nghiệp

Từ tháng 8/2025, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, Bắc Ninh triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm. Cụ thể, cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” được áp dụng cho các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và các dự án thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ; “Luồng xanh 60%” hướng đến các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, cảng cạn, trung tâm logistics, nhà ở xã hội, khu đô thị có quy mô trên 100 ha, cùng các dự án đầu tư trong và ngoài nước có tổng vốn từ 10 - 200 triệu USD.

Một góc Khu công nghiệp Vân Trung.

Quá trình triển khai được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật; không cắt giảm các bước bắt buộc hay rút ngắn thời gian đối với những thủ tục có quy định về thời hạn tối thiểu. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị đã linh hoạt áp dụng giải pháp xử lý song song nhiều đầu việc thay vì chờ đợi tuần tự. Đội ngũ cán bộ, công chức cũng tăng cường làm việc ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ để bảo đảm tiến độ. Kết quả đánh giá cho thấy, cơ chế “Luồng xanh” được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp xã; thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể, giảm 60% thời gian so với quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất; đóng góp tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Kết quả đánh giá cho thấy, cơ chế “Luồng xanh” được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cấp xã; thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kế, giảm 60% so với quy định, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất.

Nhờ hiệu quả từ cơ chế “Luồng xanh”, hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đã kịp thời khởi công và khánh thành, thiết thực chào mừng sự kiện Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng đó, nhiều dự án triển khai nhanh, sớm đi vào hoạt động. Đại diện chủ đầu tư dự án Fulian (Tập đoàn Foxconn) thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Quang Châu 2 chia sẻ, từ kinh nghiệm triển khai nhiều dự án trước đó, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về môi trường đầu tư tại Bắc Ninh. Doanh nghiệp cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền địa phương đã đưa dự án vào cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” để giải quyết thủ tục nhanh chóng. Nhờ đó, dự án dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2027 và chính thức đi vào sản xuất trong quý I/2028.

Theo đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, thời gian qua, Bắc Ninh luôn đặc biệt chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nhờ những nỗ lực đồng bộ, địa phương liên tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng môi trường đầu tư; nổi bật là chỉ số thành phần về tính năng động và tiên phong của lãnh đạo chính quyền địa phương luôn đứng ở vị trí top đầu.

Bắc Ninh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tại Bắc Ninh. Qua đó, hàng loạt vướng mắc về đất đai, xây dựng, hạ tầng, lao động, thuế, hải quan và điều kiện sản xuất được tháo gỡ. Tìm hiểu kinh nghiệm thu hút đầu tư tại Bắc Ninh, bà Laila Khaled, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Palestine đánh giá cao và bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt đối với cách làm của thành phố Bắc Ninh. Theo bà, những mô hình thực tiễn này thực sự truyền cảm hứng cho thành viên đoàn công tác và sẽ là cơ sở quan trọng để Palestine nghiên cứu, áp dụng phù hợp với bối cảnh của quốc gia mình.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng cho rằng, Bắc Ninh đang có cơ hội chuyển từ trung tâm thu hút đầu tư công nghiệp sang trung tâm liên kết sản xuất, công nghệ và chuỗi cung ứng có sức cạnh tranh quốc tế. Ông đề xuất thu hút đầu tư cần chuyển từ hợp tác đầu tư đơn thuần sang hợp tác chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng đầu tư; tăng cường tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế; đẩy mạnh đối thoại và nâng cao tính khả thi của dự án.

Nhận định tình hình và chủ động nắm bắt, đón đầu làn sóng đầu tư mới, cùng với giải pháp trên, Bắc Ninh khẳng định tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, luôn sát cánh tháo gỡ mọi điểm nghẽn cho doanh nghiệp. Không dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, thành phố còn chú trọng hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng xã hội như: Trường học, bệnh viện, nhà ở, bảo đảm nhân lực chất lượng cao... Đây chính là cam kết hành động thiết thực nhằm xây dựng Bắc Ninh trở thành điểm đến an toàn để doanh nghiệp bứt phá và là nơi đáng sống để người lao động an cư, gắn bó cùng đóng góp vào sự phát triển của địa phương.