Mức thưởng Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 tại Bắc Ninh cao nhất đạt 564,25 triệu đồng/người. (Ảnh: Vietnam+)

Sở Nội vụ Bắc Ninh vừa báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo tổng hợp từ 3.427 doanh nghiệp với 677.686 lao động, tiền lương bình quân năm nay là 11,09 triệu đồng/người/tháng; mức cao nhất đạt 690 triệu đồng/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Về thưởng Tết Dương lịch 2027, có 2.199 doanh nghiệp xây dựng kế hoạch thưởng cho 360.659 lao động. Mức thưởng bình quân là 820.000 đồng/người; cao nhất 461 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Đối với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, có 2.954 doanh nghiệp lên kế hoạch thưởng cho 613.476 lao động. Mức thưởng bình quân đạt 8,915 triệu đồng/người; cao nhất là 564,25 triệu đồng/người, cũng thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thấp nhất được ghi nhận là 100.000 đồng/người.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết qua tổng hợp báo cáo của hơn 900 doanh nghiệp, tiền lương bình quân của người lao động năm 2026 tại địa phương đạt 15,98 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất tại doanh nghiệp FDI là 745,25 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 300 triệu đồng/tháng; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 105,6 triệu đồng/tháng; công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 98,17 triệu đồng/tháng.

Tại Tây Ninh, mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch 2027 là 3,28 triệu đồng/người, cao nhất 621 triệu đồng/người. Với Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, mức thưởng bình quân đạt 10,43 triệu đồng/người; cao nhất 600 triệu đồng/người, thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.

Theo công văn Bộ Nội vụ gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, Bộ Nội vụ yêu cầu Sở chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất báo cáo tình hình lao động, tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2026; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2027. Những số liệu này được tổng hợp, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 25/11.