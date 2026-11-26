Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tá Trương Đình Thủy, Phó Trưởng Phòng Chính sách, dân vận, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; Thượng tá Hà Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 426; Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lạng Giang.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu hai đơn vị đã thông qua quy chế, chương trình phối hợp hoạt động và bản ghi nhớ kết nghĩa, thống nhất các nội dung trọng tâm nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn với cán bộ, công chức và Nhân dân phường Lạng Giang. Hoạt động kết nghĩa được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Theo nội dung ký kết, hai bên tập trung phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thực hiện các mục tiêu "công dân số", "chiến sĩ số", "xã hội số", góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Lữ đoàn 426 và Đảng ủy phường Lạng Giang ký kết các hoạt động kết nghĩa.

Trong công tác quốc phòng, an ninh, Lữ đoàn 426 và phường Lạng Giang sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn; hỗ trợ huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự; phối hợp tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn.

Hai bên thống nhất đẩy mạnh các hoạt động dân vận, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; quan tâm thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó. Cùng đó phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và ngày truyền thống của địa phương, đơn vị.

Lữ đoàn 426 trao quà lưu niệm cho Đảng ủy phường Lạng Giang.

Một điểm nhấn của hội nghị là hoạt động ký kết chương trình phối hợp giữa 7 cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn 426 với 3 trường học và 4 tổ dân phố trên địa bàn phường Lạng Giang. Các nội dung ký kết cụ thể hóa mối quan hệ kết nghĩa từ cấp Đảng ủy, đơn vị đến từng cơ quan, tổ chức, trường học và khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động phối hợp được triển khai thường xuyên, sâu rộng, sát với thực tiễn.

Hai bên thống nhất duy trì trao đổi thông tin, định kỳ 6 tháng và hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời bổ sung nội dung phối hợp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, Lữ đoàn Phương tiện không người lái 426 và Đảng ủy phường Lạng Giang tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đồng thời xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", lan tỏa phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.