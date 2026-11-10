Bắc Ninh: Linh hoạt phương án cấp nước cho sản xuất

Bám sát diễn biến thời tiết điều hành nước tưới kịp thời

Trạm bơm Yên Hậu (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống) gồm 6 tổ máy, lưu lượng 5.200 m3/tổ máy/giờ được thiết kế tưới cho 60 ha cây màu vụ đông của các xã, phường: Văn Môn, Tam Giang, Yên Phong. Đồng thời, trạm còn tiếp nguồn cho các trạm bơm phục vụ diện tích vụ đông của xã Tam Đa và hệ thống các trạm bơm lấy nước từ công trình thủy lợi Ngũ Huyện Khê. Trước khi bước vào phục vụ sản xuất, toàn bộ máy bơm, động cơ của trạm đều được duy tu, bảo dưỡng, trong đó 2 tổ máy được sửa chữa lớn bảo đảm 100% vận hành tốt.

Cán bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống kiểm tra vận hành trạm bơm Yên Hậu.

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Yên Phong, để phục vụ nước tưới vụ đông xuân cho các địa phương trong lưu vực trạm bơm Yên Hậu, xí nghiệp đã được đầu tư kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ máy bơm, động cơ. Xí nghiệp tổ chức khơi thông, nạo vét, trục vớt bèo, rác trên toàn tuyến kênh dẫn nước chính có chiều dài 980 m. Đồng thời, phối hợp với các địa phương tiến hành giải tỏa 4 trường hợp vi phạm, lấn chiếm lòng kênh mương; rà soát xây dựng kế hoạch làm thủy lợi mùa khô năm 2026 đối với hệ thống kênh, mương nội đồng.

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 7/11, nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo trồng được 23.500 ha cây vụ đông, đạt gần 90% kế hoạch. Trong đó, 4.376 ha ngô, 2.900 ha khoai tây, 1.707 ha khoai lang, 1.240 ha cà rốt, còn lại là rau xanh các loại.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, trạm bơm Yên Hậu chủ động xây dựng phương án phòng, chống nguồn nước kiệt. Trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài, nhu cầu nước tưới của các địa phương trong lưu vực cho cây trồng vụ đông tăng cao, trạm thường xuyên phân công công nhân trực 3 ca/ngày vận hành phục vụ nước tưới cho sản xuất vụ đông. Đến thời điểm hiện tại, trạm bơm đã thực hiện được 2 đợt bơm nước, mỗi đợt kéo dài 5 - 7 ngày để phục vụ tưới dưỡng cho cây màu vụ đông.

Trạm bơm Tư Mại (Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng) gồm 9 tổ máy, tổng lưu lượng 36.000 m3, bảo đảm nước tưới cho diện tích vụ đông của các xã, phường: Cảnh Thụy, Yên Dũng, Đồng Việt. Trong đó, riêng phường Cảnh Thụy gieo trồng tổng số 410 ha rau màu, chủ yếu là: Khoai tây, ngô, su hào, cải bắp, súp lơ, cà chua, rau xanh các loại. Đây đều là những cây trồng đòi hỏi lịch tưới nước khắt khe trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển nhất là điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài từ đầu vụ đến nay. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích sản xuất vụ đông của phường vẫn được bảo đảm đủ nguồn nước tưới, đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Theo ông Hoàng Hữu Hà, Giám đốc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng, để ứng phó với điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài ở vụ đông năm nay, xí nghiệp đã chủ động tổ chức nạo vét, khơi thông các bể hút, tuyến kênh tưới chính; duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị tại các trạm bơm Tư Mại, Cống Bún, Cổ Dũng, Cổ Phát, Tân Liễu bảo đảm khả năng dẫn nước từ công trình đầu mối đến đồng ruộng. Phối hợp với các địa phương trong lưu vực xác định khối lượng bùn đất cần nạo vét, khơi thông thuộc hệ thống kênh mương nội đồng để giao kế hoạch thực hiện đến từng thôn, tổ dân phố. Đến thời điểm hiện tại, toàn xí nghiệp đã thực hiện 3 đợt tưới dưỡng cho cây trồng vụ đông.

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước

Vụ đông năm nay, toàn thành phố phấn đấu gieo trồng 26.000 ha rau màu, chủ lực gồm: Khoai tây, ngô, khoai lang, cà rốt, các loại rau ăn lá. Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 7/11, nông dân trên địa bàn thành phố đã gieo trồng được 23.500 ha, đạt gần 90% kế hoạch.

Lãnh đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng thăm đồng phường Cảnh Thụy, nắm bắt lịch bơm nước cho cây trồng vụ đông.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất vụ đông năm nay đang gặp phải tình trạng thời tiết khô hanh do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino trong mùa khô năm 2026-2027, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động yêu cầu các xã, phường, đơn vị khai thác công trình thủy lợi rà soát khu vực có nguy cơ hạn, thiếu nước; tu bổ, sửa chữa công trình, máy móc, thiết bị trạm bơm, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và giải tỏa ách tắc tại các cửa lấy nước, kênh dẫn vào trạm bơm. Trường hợp cần thiết, bố trí trạm bơm dã chiến để tận dụng nguồn nước, đồng thời điều tiết, phân phối nước tiết kiệm, hợp lý.

Theo Trung tâm Khí tượng - Thủy văn thành phố, hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài, diễn biến với cường độ ngày càng mạnh dẫn đến nguy cơ cao thiếu hụt nguồn nước phục vụ nhu cầu tưới dưỡng cho cây trồng vụ đông. Cùng với sự chủ động, nỗ lực của các đơn vị thủy nông trong bảo đảm nước tưới, các hợp tác xã, hộ sử dụng nước cần nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả. Đối với những diện tích có điều kiện, các đơn vị chủ động điều tiết mực nước ruộng hợp lý, tránh để ruộng bị khô hạn; sử dụng rơm rạ, trấu, màng phủ nông nghiệp để ủ gốc giữ ẩm cho cây trồng. Tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục, phân lân và kali để giúp cây trồng nâng cao sức đề kháng với điều kiện nắng nóng, khô hạn.