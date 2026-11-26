Cân đối vốn, linh hoạt nhập hàng

Khảo sát tại một số đơn vị phân phối cho thấy, năm nay, các doanh nghiệp tính toán kinh phí và lượng hàng dự trữ dựa trên khả năng tiêu thụ và biến động giá đầu vào. Thời điểm này, siêu thị Vân Xô (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vân Xô, phường Chũ) dự kiến dành gần 2 tỷ đồng nhập hàng phục vụ Tết, giảm hơn 30% so với năm trước. Theo bà Nguyễn Thị Hợi, Giám đốc siêu thị, kinh phí nhập hàng thấp hơn do sức mua có xu hướng giảm. Tình trạng mất mùa nông sản tại các vùng lân cận cùng khó khăn trong đời sống của một bộ phận người dân đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm. Sức mua giảm, giá nhập một số mặt hàng như bia, nước ngọt lại tăng khoảng 5 - 8% nên siêu thị phải điều chỉnh giá bán lẻ tương ứng. Để tránh đọng vốn sau Tết, đơn vị giảm lượng hàng nhập ban đầu và chủ động thỏa thuận với nhà cung cấp phương án nhập bổ sung theo tình hình tiêu thụ thực tế.

Người dân chọn mua hàng tại siêu thị Vân Xô, tổ dân phố Lê Duẩn, phường Chũ.

Ở hệ thống siêu thị Dabaco Bắc Ninh (phường Võ Cường), đơn vị dự kiến bố trí gần 99,3 tỷ đồng nhập hàng phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 tại 5 điểm bán thuộc các xã, phường: Võ Cường, Quế Võ, Từ Sơn, Gia Bình và Tân Chi, giảm 10% so với năm trước. Trong đó, chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm (gần 79,55 tỷ đồng); còn lại là hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ điện và văn phòng phẩm...

Để đợt bán hàng Tết của hệ thống dự kiến diễn ra từ ngày 1/12/2026 đến ngày 4/2/2027 đạt hiệu quả, đơn vị xây dựng kế hoạch nguồn hàng trước Tết từ sớm, ký hợp đồng, thống nhất sản lượng và lịch giao nhận với nhà cung cấp. Theo đó, siêu thị ổn định giá các mặt hàng cơ bản; riêng nông sản nhập khẩu và một số mặt hàng sản xuất trong nước có thể điều chỉnh giá theo biến động giá đầu vào.

Cùng với việc cân đối nguồn hàng, các đơn vị bán lẻ chú trọng kiểm soát chất lượng từ khâu nhập hàng đến bảo quản, phân phối. Với hàng hóa có hạn sử dụng ngắn, nhất là thực phẩm tươi sống có nhu cầu tăng cao trong 1 - 2 tuần giáp Tết, lịch giao nhận được tính toán sát khả năng tiêu thụ và điều kiện bảo quản để giảm hao hụt. Tại điểm bán, các đơn vị kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện bảo quản lạnh, đồng thời, theo dõi sức mua hằng ngày để điều tiết lượng hàng đưa lên quầy, kệ, hạn chế hàng cận hạn.

Liên kết tiêu thụ nông sản địa phương

Cuối năm cũng là thời điểm cam, bưởi, táo... vào vụ thu hoạch, bổ sung nguồn hàng phục vụ Tết. Tại phường Chũ, nhiều hộ gia đình, hợp tác xã trồng cây ăn quả chú trọng sản xuất an toàn, tuyển chọn sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ. Điển hình như Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và Thương mại du lịch Thanh Hải, tổ dân phố Bồng Xẻ hiện có gần 100 ha cây ăn quả các loại. Riêng gia đình ông Nguyễn Văn Hữu, thành viên hợp tác xã, canh tác gần 30 ha bưởi, cam, ổi, táo, trong đó có gần 10 ha bưởi đỏ và bưởi da xanh.

Sở Công Thương chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; đôn đốc các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại xây dựng phương án dự trữ hàng thiết yếu, mở rộng điểm bán bình ổn giá và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: “Hợp tác xã tập trung hướng dẫn các thành viên chăm sóc cây ăn quả theo quy trình an toàn, tuyển chọn quả ngay tại vườn, bảo đảm mẫu mã và chất lượng. Đồng thời, chủ động kết nối với thương lái, đơn vị phân phối để thống nhất sản lượng và thời điểm thu hái, bảo đảm nguồn cung ổn định, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2027”.

Sự liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và đơn vị phân phối không chỉ hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn giúp doanh nghiệp bảo đảm nguồn hàng. Vì thế, để nâng cao hiệu quả, cần mở rộng liên kết trực tiếp giữa vùng trồng, hợp tác xã với doanh nghiệp phân phối, chuỗi siêu thị; có phương án bảo quản, vận chuyển phù hợp với từng loại nông sản.

Trao đổi về công tác bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: “Sở chủ động theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa; đôn đốc các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại xây dựng phương án dự trữ hàng thiết yếu, mở rộng điểm bán bình ổn giá và kết nối tiêu thụ nông sản địa phương. Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm; ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.

Dịp Tết là mùa cao điểm mua sắm. Trong bối cảnh sức mua còn nhiều biến động, mỗi đơn vị phân phối cần tính toán thận trọng để vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Việc tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất, hợp tác xã với doanh nghiệp phân phối, siêu thị sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng hàng hóa, nhất là nông sản địa phương. Cùng với đó là sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong theo dõi cung cầu, bình ổn giá và kiểm tra thị trường để người tiêu dùng yên tâm mua sắm, đón Tết Nguyên đán 2027 đầy đủ, an toàn.