Thuận lợi từ số hóa quy trình

Tại xã Nam Dương, công tác triển khai Quy định số 221-QĐ/TW được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Đảng ủy xã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc phổ biến, quán triệt quy định; tổ chức rà soát, kê khai, cập nhật thông tin chi bộ nơi cư trú của đảng viên theo hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Trí, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phố Mới, phường Quế Võ thực hiện các bước nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định số 221 trên môi trường điện tử.

Đồng chí Vi Thị Tỉnh, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Nam Dương cho biết: “Toàn xã hiện có hơn 200 đảng viên thuộc diện thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW (không bao gồm đảng viên trong lực lượng Quân đội, Công an). Đây là năm đầu tiên triển khai quy trình nhận xét đảng viên nơi cư trú trên môi trường điện tử thay cho phương thức sử dụng hồ sơ giấy trước đây. Mặc dù bước đầu còn những nội dung cần làm quen, song nhờ sự chủ động hướng dẫn của cấp ủy, việc triển khai cơ bản thuận lợi, bảo đảm tiến độ”.

Đồng chí Lý Trung Nam, Bí thư Chi bộ thôn Tân Mộc nhận xét: “Trước đây, mỗi năm đảng viên phải in phiếu nhận xét, trực tiếp đến chi bộ nơi cư trú và Đảng ủy xã để xin xác nhận. Nay các bước được thực hiện trên hệ thống, thuận tiện hơn”.

Việc số hóa quy trình nhận xét cũng nhận được sự đồng tình của nhiều đảng viên. Đảng viên Dũng Thị Phương (sinh hoạt tại Chi bộ Trường Tiểu học Phượng Sơn số 1, được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn Biềng) cho hay: “Thực hiện trên phần mềm giúp đảng viên đang công tác như chúng tôi thuận tiện hơn rất nhiều. Các thủ tục được tiến hành trực tuyến, không phải đi lại nhiều lần như trước”.

Tại phường Quế Võ, Ban Xây dựng Đảng đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn các chi bộ và đảng viên thực hiện. Riêng Chi bộ tổ dân phố Phố Mới có hơn 500 đảng viên thuộc diện thực hiện Quy định số 221. Đồng chí Nguyễn Văn Trí, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Phố Mới đánh giá: “Nếu như trước đây đảng viên thường phải trực tiếp cầm phiếu giấy đi xin ý kiến, xác nhận tại nơi cư trú rồi nộp lại cho chi bộ nơi công tác sẽ mất nhiều thời gian, dẫn đến có trường hợp bị quá hạn. Năm nay, đổi mới thực hiện trên quy trình điện tử tôi thấy có nhiều thuận lợi cho cả cấp ủy và đảng viên”.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, không chỉ giảm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế giấy tờ, phương thức mới còn tạo điều kiện để tổ chức đảng nơi công tác và nơi cư trú trao đổi, cập nhật, tra cứu thông tin thuận lợi hơn; khắc phục tình trạng chậm trễ, thiếu thông tin trong quá trình nhận xét, đánh giá.

Nâng cao trách nhiệm, bảo đảm thực chất

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy Bắc Ninh, Ban Tổ chức Thành ủy ban hành Công văn số 1474-CV/BTCTU ngày 13/11/2026 về triển khai thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW của Bộ Chính trị và thủ tục hành chính của Đảng, yêu cầu Đảng ủy các địa phương tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ.

Khi quy trình được số hóa, thông tin được cập nhật thường xuyên, trách nhiệm của đảng viên và các tổ chức đảng được xác định cụ thể hơn, việc phối hợp, đối chiếu thông tin cũng thuận lợi, minh bạch hơn.

Một trong những yêu cầu quan trọng là đẩy mạnh số hóa toàn bộ quy trình nhận xét, đánh giá. Kết quả nhận xét được cập nhật, quản lý, lưu trữ trên môi trường điện tử và việc giới thiệu, lấy ý kiến và gửi nhận xét được thực hiện thống nhất trên nền tảng số, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, không làm phát sinh thủ tục hành chính. Đây là cơ sở để tăng cường tính liên thông, đồng bộ dữ liệu.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Quân, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lục Sơn, Quy định số 221 làm rõ các nhóm đối tượng phải giới thiệu về nơi cư trú và tập trung vào những nội dung thiết thực… Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu mỗi đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thường xuyên gần gũi, gắn bó với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú...

Có thể khẳng định, Quy định số 221-QĐ/TW không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Số hóa nhận xét đảng viên chính là bước tiến trong đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Khi dữ liệu được liên thông, quy trình minh bạch và trách nhiệm được thực hiện nghiêm túc, việc nhận xét, đánh giá đảng viên sẽ có thêm cơ sở khách quan, thực chất, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, gần dân, sát dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.