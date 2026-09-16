Bắc Ninh: Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà công nhân bị ảnh hưởng do bão lũ

Công ty chuyên sản xuất hàng gia công may mặc, hiện có khoảng 850 công nhân lao động làm việc tại 5 cơ sở trên địa bàn phường Phượng Sơn và các xã: Kiên Lao, Lục Ngạn, Lục Sơn.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp từng bước mở rộng sản xuất, tuyển thêm lao động đáp ứng nhu cầu đơn hàng; đồng thời phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống người lao động. Thu nhập bình quân của công nhân đạt 10 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Thân Trung Kiên và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, doanh nghiệp tặng quà công nhân.

Tuy nhiên, bão số 4 đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Có 4/5 cơ sở của công ty bị ảnh hưởng. Tại một số địa bàn, nhà ở, đường giao thông di chuyển bị ngập nên công nhân gặp khó khăn khi đến nơi làm việc.

Không ít gia đình bị ảnh hưởng về cây trồng, vườn tược; phương tiện đi lại như xe máy cũng bị hư hỏng. Công ty phải tạm ngừng sản xuất từ ngày 22 - 25/8. Việc gián đoạn sản xuất không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Ngay khi bão đi qua, công ty phối hợp với công đoàn nắm bắt tình hình của công nhân, người lao động, tập trung khắc phục hậu quả, từng bước ổn định hoạt động sản xuất. Doanh nghiệp tạo điều kiện để người lao động trở lại làm việc, duy trì chuyên cần, bảo đảm việc làm và thu nhập.

Các thành viên trong đoàn công tác thăm xưởng sản xuất của doanh nghiệp.

Chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp và công nhân gặp phải do bão số 4, đồng chí Thân Trung Kiên ghi nhận nỗ lực của công ty và công đoàn trong việc chủ động khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất; đồng thời quan tâm, hỗ trợ người lao động bị thiệt hại.

Đồng chí động viên doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, sớm đưa hoạt động sản xuất trở lại ổn định; đề nghị tổ chức công đoàn tiếp tục nắm chắc hoàn cảnh của đoàn viên, người lao động, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng nặng. Việc chăm lo, chia sẻ trong lúc khó khăn giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp.

Dịp này, đoàn công tác trao 302 suất quà hỗ trợ công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão số 4 tại công ty. Mỗi suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và một phần quà hiện vật, góp phần chia sẻ khó khăn trước mắt, giúp người lao động có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại sau thiên tai.