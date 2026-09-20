Bắc Ninh lên thành phố, giấy tờ cũ vẫn có giá trị

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Giấy tờ đã cấp vẫn được sử dụng

Ngày 24.8.2026, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16 về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20.9.2026, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam.

Theo đó, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Và một trong những nội dung người dân quan tâm hiện nay là giá trị của các giấy tờ đã được cấp trước ngày 20.9.2026.

Nghị quyết quy định, văn bản, giấy tờ có nội dung liên quan đến địa danh tỉnh Bắc Ninh đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực mà chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ này được sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Như vậy, người dân và tổ chức không phải thực hiện thay đổi ngay các giấy tờ chỉ vì địa danh “tỉnh Bắc Ninh” được chuyển thành “thành phố Bắc Ninh”.

“Tỉnh Bắc Ninh” được chuyển thành “thành phố Bắc Ninh”

Việc chuyển đổi địa danh cũng được áp dụng đối với hệ thống văn bản pháp luật. Theo khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 39/2026/QH16, với những văn bản pháp luật được ban hành trước ngày Nghị quyết có hiệu lực và tiếp tục được thực hiện sau thời điểm này, cụm từ “tỉnh Bắc Ninh” được chuyển thành “thành phố Bắc Ninh”.

Từ ngày 20.9.2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Bắc Ninh” được đổi tên để hoạt động với tên gọi gắn với địa danh “thành phố Bắc Ninh”.

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng được chuyển thành Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Chính sách đặc thù tiếp tục được thực hiện

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng kéo theo việc áp dụng các chế độ, chính sách dành cho mô hình này.

Bên cạnh các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, những cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù trước đây áp dụng đối với tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Chính phủ và chính quyền địa phương có trách nhiệm kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định đời sống người dân, đồng thời bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Với người dân, thay đổi dễ nhận thấy từ ngày 20.9.2026 là địa danh “tỉnh Bắc Ninh” được chuyển sang “thành phố Bắc Ninh” trong các văn bản, tên gọi của cơ quan, tổ chức và những nội dung hành chính có liên quan. Các giấy tờ đã được cấp trước thời điểm này vẫn có giá trị theo thời hạn và quy định hiện hành, nên không phát sinh yêu cầu phải đổi đồng loạt chỉ vì thay đổi địa danh.