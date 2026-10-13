Bắc Ninh lấy ý kiến góp ý dự án Luật Luật sư (sửa đổi)

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện các sở, ban, ngành và một số luật sư thành viên.

Đồng chí Trần Văn Tuấn và luật sư Trần Văn An đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

Luật Luật sư (sửa đổi) gồm 6 chương, 36 điều, quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, phạm vi và hình thức hành nghề; quyền, nghĩa vụ của luật sư; tổ chức hành nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư.

Dự thảo đề xuất đổi mới quy trình đào tạo, tập sự và tuyển chọn luật sư. Theo đó, thời gian đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề là 12 tháng; bổ sung kỳ thi quốc gia về luật sư nhằm đánh giá kiến thức pháp luật, đạo đức, ứng xử nghề nghiệp và kỹ năng hành nghề; các quy định về điều kiện hành nghề, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ cũng được rà soát, hoàn thiện.

Đối với hoạt động hành nghề, dự án bổ sung quy định về ý kiến pháp lý, thẩm định pháp lý, hợp đồng dịch vụ pháp lý điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin khách hàng.

Đồng thời hướng đến tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế tự quản nghề nghiệp và nâng cao trách nhiệm của các tổ chức luật sư...

Các đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Luật sư sửa đổi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư trong công tác xây dựng pháp luật. Các ý kiến đóng góp của luật sư đối với những dự án luật được chuẩn bị công phu, có chất lượng, được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp, gửi cơ quan soạn thảo nghiên cứu và chuyển đến đại biểu làm tài liệu tham khảo.

Đồng chí nhấn mạnh, khối lượng công việc xây dựng pháp luật ngày càng lớn, đòi hỏi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn của các cơ quan, chuyên gia và đội ngũ luật sư. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, tổng hợp những bất cập trong chính sách, pháp luật và quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương để kiến nghị hoàn thiện.

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 17/10; chương trình làm việc gồm nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét khoảng 45 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có 43 dự án luật và 2 nghị quyết. Nhiều nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, hoạt động quản lý nhà nước và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức.

Đánh giá hội nghị là dịp quan trọng để tiếp nhận ý kiến chuyên sâu từ thực tiễn hành nghề, đồng chí Trần Văn Tuấn đề nghị các luật sư tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp những đề xuất cụ thể, có cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng dự án luật trước khi được Quốc hội xem xét.

Tại hội nghị, đại biểu đã đóng góp 13 tham luận với nhiều ý kiến tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề; quyền, nghĩa vụ và tính độc lập của luật sư; hợp đồng dịch vụ pháp lý; cơ chế tự quản, giám sát và xử lý vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp (Ban Nội chính Thành ủy) đề nghị làm rõ nội hàm các tiêu chuẩn “bản lĩnh chính trị”, “liêm chính, trung thực” tại Điều 7 của dự thảo.

Các tiêu chuẩn cần gắn với nghĩa vụ nghề nghiệp cụ thể, có căn cứ và phương thức đánh giá khách quan, tránh quy định chung chung. Xác định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, bảo đảm minh bạch và không ảnh hưởng đến quyền hành nghề hợp pháp, tính độc lập của luật sư.

Đồng chí Nguyễn Văn Uyên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Uyên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đề nghị cụ thể hóa các tiêu chuẩn hành nghề và bảo đảm tính khách quan, minh bạch chuyên môn trong tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong bảo đảm quyền hành nghề, tính độc lập của luật sư; rà soát thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo lần đầu để tăng tính khách quan.

Đối với luật sư tập sự, cần phân định rõ quyền và nghĩa vụ so với luật sư chính thức; xác định phạm vi tham gia hoạt động nghề nghiệp và không để người tập sự độc lập bảo vệ thân chủ. Các điều kiện miễn, giảm thời gian tập sự và nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ hằng năm cần được hướng dẫn cụ thể, thống nhất.

Góp ý về hợp đồng dịch vụ pháp lý tại Điều 18, luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền đề nghị làm rõ trường hợp cấp bách cho phép luật sư thực hiện công việc cần thiết trước khi hoàn tất hợp đồng bằng văn bản; quy định cụ thể hơn về thỏa thuận thù lao, chi phí phát sinh, thay đổi phạm vi dịch vụ và chấm dứt hợp đồng. Việc bổ sung các quy định này sẽ tăng tính minh bạch trong quan hệ giữa luật sư với khách hàng, hạn chế tranh chấp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Luật sư Nguyễn Thị Minh Huyền trình bày tham luận góp ý vào dự án Luật Luật sư.

Các đại biểu cũng đề xuất hoàn thiện quy định về bảo mật thông tin khách hàng, trách nhiệm khi xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu cá nhân; tăng cường trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hướng dẫn, giám sát việc tuân thủ quy tắc đạo đức; làm rõ cơ chế phối hợp giữa tổ chức luật sư với cơ quan quản lý nhà nước.

Một số ý kiến nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện quy định về hành nghề trên môi trường số, phạm vi cung cấp dịch vụ pháp lý và trách nhiệm xã hội của luật sư trong phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý...

Luật sư Trần Văn An ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu, tổng hợp, báo cáo theo quy định. Các ý kiến sẽ là cơ sở góp phần hoàn thiện dự án Luật Luật sư (sửa đổi); hướng tới xây dựng đội ngũ luật sư có chất lượng, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu bảo vệ công lý và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.