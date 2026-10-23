Bắc Ninh lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo phát triển khoa học, công nghệ

Chiều 23/10, đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc về công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 10 tháng năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Tham dự có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, một số sở, ban, ngành liên quan và một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu chỉ đạo.

Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố Bắc Ninh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ đã kịp thời tham mưu ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế quản lý. Thành phố bố trí hơn 866,2 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 1,52% tổng chi ngân sách địa phương, vượt mục tiêu đề ra; triển khai 126 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp thành phố, thẩm định công nghệ cho hơn 130 dự án; công nhận 218 sáng kiến.

Hạ tầng số ngày càng phát triển với tỷ lệ mạng 5G phủ sóng 93,5% dân số. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) vận hành 15 kịch bản điều hành chuyên ngành. Nền tảng công dân số iBacninh phát huy vai trò ứng dụng kết nối trực tiếp chính quyền với người dân và doanh nghiệp. 100% văn bản hành chính được gửi nhận điện tử và hơn 2.200 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến được giải quyết đúng hạn.

Các hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khoa học và công nghệ tiếp tục được quan tâm. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của thành phố đạt 50,96 điểm, xếp thứ 5 trong cả nước (tăng 1 bậc so với năm trước).

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc triển khai các bài toán lớn.

Về việc triển khai các bài toán lớn đến nay đã công bố 21 bài toán lớn năm 2026, qua rà soát có 2 nhiệm vụ đã hoàn thành, 6 nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, triển khai và đề xuất rút 8 nhiệm vụ ra khỏi danh mục do đã có hệ thống dùng chung hoặc tích hợp vào các đề án, chương trình khác.

Đối với việc xây dựng danh mục bài toán lớn giai đoạn 2026-2030, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp hướng dẫn các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất các vấn đề cấp thiết, điểm nghẽn từ thực tiễn để tổng hợp, thẩm định và trình UBND thành phố ban hành trước ngày 15/12/2026 theo chỉ đạo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn gặp nhiều điểm nghẽn về thể chế và cơ chế tài chính. Việc thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm và Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạm dừng do xung đột pháp lý giữa cơ chế chấp nhận rủi ro và nguyên tắc bảo toàn vốn nhà nước.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) chưa thể triển khai vì thiếu hành lang hướng dẫn từ Trung ương; chưa khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự án đổi mới sáng tạo do ngân sách không hỗ trợ chi phí nhân công, làm mẫu thử nghiệm.

8 bài toán lớn phải xin rút do quy mô đầu tư lớn và vướng định mức chi. Việc vận hành Trung tâm IOC và ứng dụng iBacninh còn hạn chế bởi dữ liệu nguồn phân tán, cập nhật thủ công và chưa liên thông đồng bộ từ các bộ, ngành…

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ. Trong đó, thảo luận về tiêu chí lựa chọn và đề xuất các bài toán lớn trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý để đăng ký vào danh mục giai đoạn 2026–2030; giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án để giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học công nghệ; tăng cường kết nối, đặt hàng về nghiên cứu khoa học công nghệ với các viện, trường và doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; cơ chế chia sẻ dữ liệu chuyên ngành...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo, ghi nhận sự chủ động của Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, ngành Khoa học và Công nghệ cần đổi mới tư duy, chuyển từ triển khai văn bản sang chủ động thiết kế chính sách, đề xuất giải pháp và tạo ra kết quả thực chất.

Sở Khoa học và Công nghệ cần đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách hiện hành trước khi tham mưu ban hành chính sách mới; nhận diện đúng những vấn đề trọng tâm, cấp thiết trong từng lĩnh vực để đề xuất các bài toán lớn, hạn chế trùng lặp, bảo đảm công nghệ thực sự giải quyết được những hạn chế trong thực tiễn.

Rà soát tổng thể kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với ba định hướng xây dựng Bắc Ninh xanh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa, phù hợp với tầm nhìn phát triển. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và tham mưu chính sách của ngành.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ, việc lựa chọn đề tài phải chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng, chú trọng sản phẩm đầu ra, khả năng ứng dụng và thương mại hóa, đồng thời xác định rõ trách nhiệm, mức vốn đối ứng của doanh nghiệp. Qua đó, từng bước đánh giá cụ thể đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với tăng trưởng GRDP của thành phố.

Đối với công tác đề xuất, tuyển chọn các bài toán lớn, các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện thời hạn gửi đề xuất trước ngày 10/11/2026. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động hướng dẫn, đôn đốc, rà soát và sàng lọc ngay trong quá trình tiếp nhận, không chờ đến khi hết hạn mới tổng hợp; bảo đảm hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố xem xét, công bố trước ngày 15/12/2026.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, các sở, ngành cần rà soát, hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2027; nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu số, hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và các nền tảng dùng chung. kịp thời nhận diện, tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế tài chính, tạo điều kiện để các nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu quản lý và điều hành thực tiễn.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù phù hợp với điều kiện của thành phố trực thuộc Trung ương, như mua sắm sản phẩm công nghệ, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát... Cùng với đó, quan tâm củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tâm huyết, tăng cường thu hút nhân lực trẻ, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường nhấn mạnh, việc triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới không chỉ dừng ở hoàn thành kế hoạch, mà phải tạo ra sản phẩm, giải pháp cụ thể, có khả năng ứng dụng và đo lường hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị cần tập trung nguồn lực giải quyết những vấn đề cấp thiết của thành phố, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ.