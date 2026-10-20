Bắc Ninh: Lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng

3 chỉ số đạt điểm tuyệt đối

Theo công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bắc Ninh đạt 50,96 điểm, tăng 2,2 điểm và tăng một bậc so với năm 2025. Trong đó, có 3 chỉ số thành phần đạt tuyệt đối 100 điểm, đứng đầu cả nước. Đó là tính năng động của chính quyền địa phương; số doanh nghiệp có chứng chỉ ISO/ 1.000 doanh nghiệp và giá trị xuất khẩu so với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

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Kết quả PII năm 2026 cho thấy Bắc Ninh có lợi thế rõ nét về môi trường kinh doanh, năng lực phát triển doanh nghiệp và tác động kinh tế. Nhiều tháng, thành phố nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về thu hút đầu tư, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao và xuất khẩu của cả nước nhờ quy mô sản xuất điện tử, bán dẫn lớn của các tập đoàn đa quốc gia (Samsung, Canon, Amkor, Foxconn...). Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001...) được áp dụng giúp doanh nghiệp đáp ứng các chuẩn mực quốc tế khắt khe để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành phố Bắc Ninh hiện có 35 doanh nghiệp khoa học công nghệ (đứng thứ 4 cả nước) và 10 doanh nghiệp công nghệ cao (đứng thứ 1 cùng với Thành phố Hồ Chí Minh) và 1 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thành phố vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách của Trung ương; triển khai những chính sách đặc thù của địa phương. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng hoàn thiện với các hoạt động thúc đẩy các mô hình hợp tác “3 nhà” và hình thành các khu công nghệ cao, đô thị thông minh. Các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở, ngành duy trì kênh đối thoại trực tiếp, tinh gọn quy trình xử lý các thủ tục hành chính, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Nhờ vậy, bên cạnh tổng điểm chung được nâng cao, một số chỉ số cũng nằm trong nhóm đầu cả nước như chi phí gia nhập thị trường, cải cách hành chính và thiết chế pháp lý, an ninh trật tự; vốn sản xuất, kinh doanh bình quân hằng năm của doanh nghiệp; mật độ doanh nghiệp/ 1.000 dân; mức đóng góp trong GDP cả nước, số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia…

Thúc đẩy năng lực nghiên cứu sáng tạo

Bên cạnh những kết quả tích cực, PII năm 2026 cũng chỉ ra sự chênh lệch giữa 5 trụ cột đầu vào (56,22 điểm) và 2 trụ cột đầu ra (45,69 điểm) của Bắc Ninh, cho thấy hiệu suất chuyển đổi các tiềm năng, nguồn lực thành sản phẩm tri thức, sáng tạo và tác động kinh tế, xã hội còn hạn chế. Với độ mở nền kinh tế lớn, trụ cột phát triển các chỉ số đứng đầu của Bắc Ninh chủ yếu nhờ đóng góp của khu vực doanh nghiệp FDI. Trong khi hoạt động nghiên cứu và phát triển tại chỗ, khả năng liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị của doanh nghiệp trong nước chưa nhiều. Ngoài ra, mức đầu tư cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng, chi ngân sách địa phương cho khoa học và công nghệ so với GRDP của Bắc Ninh mới khoảng 0,015%; chi nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ so với GRDP đạt 0,015%, tỷ lệ thấp so với cả nước.

Năm 2026, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của Bắc Ninh đạt 50,96 điểm, đứng thứ 5 cả nước. Trong đó, có 3 chỉ số thành phần đạt tuyệt đối 100 điểm, đứng đầu cả nước. Đó là tính năng động của chính quyền địa phương; số doanh nghiệp có chứng chỉ ISO/ 1.000 doanh nghiệp và giá trị xuất khẩu so với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP).

Theo ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, qua phân tích kết quả xếp hạng PII năm 2026, chính một số điểm mạnh lại gây áp lực cho việc cải thiện các điểm yếu của Bắc Ninh. Quy mô nền kinh tế, mật độ dân cư, doanh nghiệp lớn tạo ra "mẫu số" cao khiến tỷ lệ đạt các chỉ số ngày càng khó khăn hơn. Điển hình như chỉ số doanh nghiệp khoa học công nghệ và các doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận/1.000 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngành dịch vụ và chuyên môn, khoa học công nghệ/1.000 doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số doanh nghiệp mới thành lập… Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm sụt giảm điểm số liên quan đến lĩnh vực này. Ngoài ra, với nhiệm vụ đặt ra là thứ hạng năm 2027 phải cao hơn năm 2026, Bắc Ninh chịu sự cạnh tranh quyết liệt khi Huế, Đà Nẵng và Thái Nguyên bám sát phía sau với khoảng cách điểm không quá lớn.

Từ những tồn tại, thách thức được nhận diện, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số PII giai đoạn 2027-2030 với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương. Trong đó, cần rà soát, nâng cao hiệu quả phân bổ và giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đơn giản hóa thủ tục triển khai nhiệm vụ nghiên cứu. Mở rộng mạng lưới tổ chức trung gian, doanh nghiệp dịch vụ khoa học và công nghệ; kết nối các cơ sở giáo dục, nghiên cứu với doanh nghiệp sản xuất. Phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cung ứng của doanh nghiệp trong nước. Tăng cường giám sát môi trường, xử lý các điểm ô nhiễm, thúc đẩy sản xuất sạch hơn góp phần nâng cao chất lượng phát triển, cải thiện sức hấp dẫn của môi trường đầu tư...

Với các nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ nguồn lực và tiêu chí đánh giá rõ ràng, việc cải thiện chỉ số PII của Bắc Ninh trong thời gian tới không chỉ nhằm mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước mà còn hướng tới tầm nhìn quan trọng hơn là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng lâu dài.