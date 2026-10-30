Bắc Ninh: Lật tẩy thủ đoạn lập "cửa hàng ma" quẹt khống máy POS trục lợi

Thời gian gần đây, lực lượng công an toàn quốc phát hiện, điều tra nhiều vụ việc liên quan đến việc lợi dụng dịch vụ thanh toán điện tử, máy POS (Point of Sale). Đây vốn là thiết bị thanh toán không dùng tiền mặt hợp pháp được ngân hàng cấp cho các cửa hàng, doanh nghiệp để khách quẹt thẻ mua sắm hàng hóa.

Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở này bằng cách đi thuê, gom nhiều máy POS về lập ra các "cửa hàng ma". Thay vì dùng để bán hàng thật, chúng dùng máy này để "quẹt khống" - tức là tạo ra các giao dịch giả mạo để giúp khách rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, qua đó thu lời bất chính từ tiền phí chênh lệch.

Cán bộ Phòng An ninh điều tra thông báo quyết định khởi tố, tạm giam Trần Văn Hiển (áo đen).

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Bắc Ninh phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng thu gom, cho thuê máy POS để hoạt động rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Quản Đức Cường (sinh năm 1980), trú tại số 43 ngõ 134 đường Lê Lợi, thuê nhà tại số 127 đường Trần Đăng Tuyển, cùng phường Bắc Giang và Trần Văn Hiển (sinh năm 1993), thường trú tại xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình), hiện ở tại Vinhomes Sky Park, phường Bắc Giang, để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Công an thành phố Bắc Ninh thẩm vấn Quản Đức Cường.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2022, Cường thuê nhà tại số 127 đường Trần Đăng Tuyển để tổ chức hoạt động. Đối tượng gom các máy POS đăng ký tại nhiều ngân hàng và trực tiếp cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng và cho người khác thuê lại thiết bị. Thủ đoạn chính là tạo ra các giao dịch mua bán không có thật.

Khách hàng không mua hàng nhưng vẫn đưa thẻ cho đối tượng quẹt qua máy POS, hệ thống ghi nhận như một giao dịch thanh toán hợp pháp. Sau đó, đối tượng chuyển lại tiền mặt cho khách sau khi trừ phí dịch vụ. Cường khai thu phí khách hàng từ 1,55-1,8% giá trị giao dịch, trong khi phí thuê máy thấp hơn.

Đối với Trần Văn Hiển, từ năm 2024 đến nay, đối tượng thuê tổng cộng 66 máy POS, trong đó cho thuê lại 57 máy để các đối tượng khác thực hiện dịch vụ tương tự với mức phí thu của khách từ 1,4-1,8% giá trị giao dịch. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tham gia hoạt động này với Hiển còn có Lương Ngọc Vũ (sinh năm 1994), trú tại tổ dân phố Kế, phường Bắc Giang và Vũ Văn Hiệp (sinh năm 1994), trú tại xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình).

Nhóm của Hiển đã tạo các giao dịch thanh toán khống qua máy POS để thu lợi từ phí dịch vụ. Hoạt động của các đối tượng có thể thiệt hại cho các ngân hàng từ 1,2-2,6% giá trị số tiền rút do không thu được các khoản phí, lãi theo cơ chế rút tiền thông thường.

Trung tá Bùi Hữu Hợp, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố cho biết, một bộ phận người dân tìm đến dịch vụ này do có nhu cầu tiền mặt nhanh, cần xoay vòng khoản nợ đến hạn hoặc muốn tránh các thủ tục, hạn mức và chi phí khi rút tiền trực tiếp từ thẻ tín dụng theo quy định của ngân hàng. Đối với khách muốn rút tiền từ thẻ tín dụng, các đối tượng đã tạo các thanh toán mua hàng giả qua máy POS rồi chuyển lại tiền khách muốn rút sau khi trừ % phí dịch vụ.

Với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ đến hạn cho khách hàng. Sau khi khoản nợ được tất toán, chúng tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để tạo giao dịch mua bán không có thật, thu hồi số tiền đã thanh toán và thu phí theo thỏa thuận.

Một số tang vật do các đối tượng sử dụng để hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan chức năng, những giao dịch này không chỉ ảnh hưởng đến tính minh bạch, an toàn của hoạt động thanh toán mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu dòng tiền bất hợp pháp, phát sinh vi phạm về thuế. Người sử dụng dịch vụ cũng có thể đối mặt với chi phí cao, tranh chấp giao dịch và nguy cơ lộ lọt thông tin thẻ.

Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng với dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS; không giao thẻ, cung cấp thông tin bảo mật hoặc tham gia tạo giao dịch mua bán khống. Các tổ chức tín dụng cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những giao dịch bất thường để ngăn chặn hành vi lợi dụng thiết bị thanh toán vi phạm pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của những đối tượng liên quan và các mắt xích trong đường dây hoạt động cho thuê, sử dụng máy POS để rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định. Qua đó, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn phương thức, thủ đoạn tương tự.