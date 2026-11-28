Dựa trên kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2027 cho hơn 613 nghìn lao động, mức thưởng bình quân hơn 8,9 triệu đồng/người (tăng 1 triệu đồng so với năm 2026); mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nano Hightech Việt Nam (Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng).

Về mức thưởng Tết Dương lịch năm 2027, trong tổng số 2.199 doanh nghiệp có kế hoạch chi thưởng cho hơn 360,6 nghìn lao động, mức cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với số tiền 461 triệu đồng/người; mức thưởng thấp nhất 100 nghìn đồng/người; mức bình quân 820 nghìn đồng/người.

Cũng theo báo cáo của hơn 3,4 nghìn doanh nghiệp đang sử dụng gần 678 nghìn lao động (tương ứng khoảng 75% lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố), tiền lương bình quân chung năm 2026 là hơn 11 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng so với năm 2025). Mức tiền lương cao nhất 690 triệu đồng/người/tháng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.