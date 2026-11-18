Khơi dậy tinh thần sáng tạo từ mỗi cán bộ, người lao động

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Đây là hoạt động nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh vào thực tiễn công tác, sản xuất, kinh doanh.

Theo định hướng của Bộ Công Thương, phong trào thi đua cần được triển khai gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp; khơi dậy trách nhiệm và khả năng sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất là một trong hướng đi quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Ảnh minh hoạ.

Các đơn vị được đề nghị chủ động phát động hoạt động đổi mới sáng tạo, khuyến khích đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, gắn phong trào với công tác truyền thông nội bộ, kết nối chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đối với Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”, Bộ Công Thương khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn những sáng kiến, giải pháp xuất phát từ thực tiễn hoạt động, có khả năng ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua đó, phong trào không chỉ tạo môi trường thi đua sôi nổi mà còn hướng tới hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn ngành Công Thương, thúc đẩy việc đưa các ý tưởng, giải pháp công nghệ vào thực tiễn.

Bắc Ninh đồng loạt vận động doanh nghiệp hưởng ứng

Cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Công Thương, ngày 16/11/2026, Sở Công Thương Bắc Ninh ban hành Công văn số 3765/SCT-VP, đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn thành phố triển khai phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và tích cực tham gia Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”.

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp phổ biến mục đích, ý nghĩa và nội dung phong trào đến toàn thể cán bộ, người lao động; chủ động tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và định hướng phát triển của đơn vị.

Trong đó, chú trọng khuyến khích người lao động đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ số, các giải pháp chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong quản trị, điều hành và sản xuất, kinh doanh.

Sở Công Thương TP Bắc Ninh ra văn bản triển khai Phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" trong ngành Công Thương năm 2026, tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn TP Bắc Ninh.

Đối với cuộc thi, doanh nghiệp được đề nghị chủ động rà soát, lựa chọn những sáng kiến, mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đã hoặc đang triển khai tại đơn vị để đăng ký tham gia. Các giải pháp được khuyến khích cần có tính mới, tính khả thi, khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Cùng với Sở Công Thương, ngày 17/11/2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh cũng ban hành Công văn số 3994/BQLCKCN-ĐDKTGS, đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tuyên truyền, hưởng ứng phong trào thi đua và cuộc thi.

Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị doanh nghiệp phổ biến nội dung đến các bộ phận chuyên môn, công đoàn cơ sở (nếu có) và người lao động; khuyến khích đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm năng lượng và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ động rà soát, lựa chọn những sáng kiến, giải pháp có giá trị thực tiễn, tạo điều kiện để tập thể, cá nhân tham gia.

Trao đổi về việc triển khai phong trào, Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh Nguyễn Đức Hoàn cho biết: “Phong trào thi đua ‘Sáng kiến mỗi ngày’ là dịp để khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo trong mỗi doanh nghiệp, mỗi cán bộ và người lao động. Sở Công Thương mong muốn các doanh nghiệp không chỉ hưởng ứng về mặt hình thức mà cần chủ động đưa hoạt động đổi mới sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh; khuyến khích người lao động đề xuất những sáng kiến thiết thực, có khả năng ứng dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Đặc biệt, cần quan tâm những giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đồng thời lựa chọn các mô hình hiệu quả để chia sẻ, nhân rộng trong cộng đồng doanh nghiệp”.

Sở Công Thương Bắc Ninh cũng đề nghị các doanh nghiệp tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi tri thức, huy động nguồn lực để thúc đẩy ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo. Những tập thể, cá nhân có sáng kiến hiệu quả cần được quan tâm biểu dương, khen thưởng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo được lựa chọn để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, doanh nghiệp và người lao động có thể quét mã QR đính kèm Công văn số 9182/BCT-TCCT ngày 02/11/2026 để tìm hiểu nội dung, thể lệ và cách thức đăng ký tham gia phong trào thi đua, cuộc thi.