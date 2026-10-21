Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào làm đẹp khu dân cư

Nhiều cách làm sáng tạo

Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai nhiều mô hình thiết thực. Tại tổ dân phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, công trình “Đường hoa phụ nữ” dài gần 200 m được duy trì. Hai bên đường luôn rực rỡ sắc hoa nhờ sự chăm sóc thường xuyên của hội viên giúp cảnh quan tươi sáng. Cùng với đó, các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường tổ chức những mô hình như “Bồn hoa phụ nữ”, “Đường cây phụ nữ”, “Ngôi nhà xanh”, “Chủ nhật xanh”…, thu hút hội viên và người dân cùng tham gia.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đa Mai vận động hộ dân ký cam kết giữ vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

Theo bà Nguyễn Thị Nụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vũ Ninh, các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức của hội viên và người dân. Công tác vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh, giữ gìn không gian chung dần trở thành việc làm hằng ngày, hằng tuần. Năm vừa qua, tỷ lệ gia đình văn hóa của phường Vũ Ninh đạt gần 98%, tất cả các khu dân cư đều được công nhận danh hiệu văn hóa.

"Kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa có sự đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể thông qua những mô hình sáng tạo, sát thực tiễn. Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự hướng dẫn của ngành chức năng, các đoàn thể đã phát huy vai trò vận động, tập hợp hội viên, đoàn viên và Nhân dân cùng thực hiện các tiêu chí văn hóa, môi trường, giúp phong trào ngày càng đi vào chiều sâu" - Ông Hoàng Liên Sơn, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Tại phường Đa Mai, mô hình “Tuyến đường tự quản sạch, đẹp, văn minh” do 35 hội viên phụ nữ tổ dân phố Tân Phượng đảm nhận đã tạo chuyển biến trên tuyến đường Giáp Văn Cương. Vào dịp cuối tuần, hội viên phối hợp với người dân thu gom rác, chỉnh trang cảnh quan, tổ chức đổi rác tái chế lấy đồ dùng thiết yếu. Bà Hoàng Thị Hòa, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Tân Phượng, Trưởng Ban quản lý mô hình cho biết: Các thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động hộ dân hai bên đường ký cam kết giữ gìn vệ sinh, không lấn chiếm lòng, lề đường. Người dân tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, quét dọn, bóc xóa quảng cáo trái phép và chăm sóc cây xanh, đường hoa.

Tùy điều kiện thực tế, các cấp hội phụ nữ còn xây dựng nhiều cách làm phù hợp với từng địa bàn. Tại xã Xuân Cẩm, ba đoạn đường phụ nữ tự quản “Sáng – xanh – sạch – an toàn” có tổng chiều dài gần 5 km được lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh, trồng hoa và cây xanh hai bên đã cải thiện cảnh quan, bảo đảm an ninh và thuận tiện cho người dân đi lại. Phụ nữ phường Tiền Phong duy trì mô hình “Hàng cây phong linh”; phụ nữ phường Hạp Lĩnh tổ chức đổi rác thải lấy cây xanh, khuyến khích người dân phân loại, tái chế rác ngay từ hộ gia đình… Hiện các cấp hội phụ nữ toàn thành phố duy trì gần 2,7 nghìn mô hình như “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ 5 có, 3 sạch”, “Làng 3 sạch, 3 an”, “Làng/khu phố 3 sạch”. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội tổ chức nhiều đợt vệ sinh môi trường, trồng hơn 128 nghìn cây xanh, xây dựng hơn 36 km đường hoa. Các tuyến đường được chăm chút, những hàng cây được vun trồng góp phần xây dựng các khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Nâng cao ý thức cộng đồng

Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đã chủ động triển khai nhiều mô hình sáng tạo. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên xã An Lạc xây dựng công trình “Đường cờ Tổ quốc” với hơn 500 lá cờ được cắm dọc tuyến đường vào xã, tạo điểm nhấn nổi bật giữa núi rừng.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cảnh Thụy trồng, chăm sóc cây xanh tại công trình "Đường hoa phụ nữ".

Tại các tổ dân phố Ngọc Nội (phường Trạm Lộ), Thị Cầu 3 (phường Vũ Ninh), Đạo Ngạn (phường Nếnh)…, những tuyến đường rực sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc do cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể chung sức thực hiện không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của người dân đối với quê hương. Nhiều mô hình của tuổi trẻ như “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”, “Đổi rác thải tái chế lấy cây xanh” cùng các chiến dịch “Hành trình xanh”, “5 xanh”, “Vì một Việt Nam xanh” được duy trì sôi nổi, hiệu quả.

Hội Nông dân thành phố chú trọng gắn bảo vệ môi trường với sản xuất và sinh hoạt. Tại phường Yên Dũng, các mô hình “Tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường”, “Tuyến đường nông dân sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Hàng cây nông dân” được triển khai cùng hoạt động phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng. Mỗi tổ chức có cách làm riêng song đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao ý thức cộng đồng, phát huy trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ môi trường sống.

Sự chủ động của các tổ chức đoàn thể cùng hưởng ứng của người dân góp phần để diện mạo các khu dân cư khang trang, sạch đẹp, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.