Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Đến nay Hội Khuyến học Việt Nam đã trở thành một tổ chức xã hội có mạng lưới rộng khắp, có vị trí ngày càng quan trọng trong đời sống xã hội với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân, góp phần đưa tư tưởng học tập suốt đời trở thành một giá trị được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Trong hành trình ấy, tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng và là kim chỉ nam đối với những người làm công tác khuyến học.

Hội Khuyến học thành phố khen thưởng các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Từ mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học”, phong trào từng bước phát triển thành các mô hình “Công dân học tập”, “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”. Từ việc vận động từng người dân đi học, từng gia đình chăm lo việc học cho con cháu, phong trào đã tiến tới một mục tiêu lớn hơn: Đó là xây dựng một xã hội mà trong đó mọi người đều có cơ hội, quyền lợi và trách nhiệm học tập thường xuyên, học tập suốt đời; học để biết, học để làm, học để chung sống, học để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước.

Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, khoa bảng, hiếu học và trọng đạo. Truyền thống ấy được hình thành, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử và được các thế hệ người Bắc Ninh gìn giữ, phát huy. Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hướng dẫn của MTTQ, ngành Giáo dục và đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và sự hưởng ứng của Nhân dân, phong trào khuyến học, khuyến tài của Bắc Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Đặc biệt, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống Hội đã chủ động thích ứng, kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động khuyến học được thường xuyên, liên tục. Đến nay, các xã, phường đã hoàn thành việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức Hội Khuyến học. Các mô hình học tập ngày càng phát triển và đạt tỷ lệ cao. Mô hình: “Gia đình học tập” đạt tỷ lệ 80%; “Dòng họ học tập” đạt tỷ lệ 76%; “Cộng đồng học tập” đạt tỷ lệ 92,6%; “Đơn vị học tập” đạt tỷ lệ 91,2%; Quỹ Khuyến học toàn thành phố có hơn 308 tỷ đồng, bình quân hơn 85.000 đồng/người. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Khuyến học thành phố đã vận động và trích Quỹ khen thưởng cho 399 em học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và cấp tỉnh với tổng số tiền 516 triệu đồng; đồng thời, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho 400 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền trích quỹ để trao thưởng và hỗ trợ cho học sinh đạt hơn 1,7 tỷ đồng...

Có được những kết quả bước đầu, phải khẳng định trước hết là có sự quan tâm hết sức trách nhiệm và sát sao của các cấp ủy Đảng và chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Mặt khác, đó là sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, sự tích cực, nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học cùng với sự hưởng ứng, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành cùng hoạt động khuyến học.

Thường trực Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh tặng quà cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 ở xã Tam Giang.

Khuyến học không phải là công việc riêng của Hội Khuyến học mà là sự nghiệp của toàn xã hội. Khuyến học hôm nay không chỉ là vận động người dân học tập mà còn phải tạo ra môi trường học tập, cơ hội học tập và năng lực tự học cho mỗi người dân. Muốn xây dựng xã hội học tập, trước hết mỗi gia đình phải là một gia đình học tập; mỗi dòng họ phải là một dòng họ học tập; mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải trở thành một đơn vị học tập; mỗi xã, phường phải thực sự là một cộng đồng học tập và mỗi người dân phải trở thành một công dân học tập.

Toàn thành phố hiện có 5.436 Chi hội khuyến học và 10.217 Ban khuyến học dòng họ, cơ quan, đơn vị; 100% thôn, tổ dân phố, trường học, dòng họ, cơ quan, đơn vị có Chi hội hoặc Ban khuyến học hoạt động. Số lượng hội viên Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố là hơn 1,4 triệu người, chiếm 38,8% dân số.

Cần tiếp tục phát huy truyền thống của những dòng họ hiếu học; khuyến khích các gia đình đầu tư cho giáo dục; xây dựng thư viện, tủ sách gia đình; hình thành thói quen đọc sách; khuyến khích trẻ em sử dụng Internet để học tập; các doanh nghiệp cần quan tâm hơn nữa đến đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho người lao động; các cơ quan, đơn vị cần xây dựng văn hóa tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới; các trường học cần phối hợp chặt chẽ với gia đình và Hội Khuyến học để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện; các trung tâm học tập cộng đồng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn việc học với nhu cầu thực tế của người dân. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, phải đưa chuyển đổi số vào mọi hoạt động của khuyến học. Khuyến học phải trở thành một bộ phận quan trọng của quá trình xây dựng xã hội số, công dân số và nền kinh tế tri thức.

Thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố Bắc Ninh xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về giáo dục - đào tạo, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; không ngừng củng cố, xây dựng và kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh từ thành phố đến cơ sở, mỗi cán bộ Hội phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, mỗi chi hội phải là một địa chỉ tin cậy về khuyến học tại cộng đồng; nâng cao chất lượng thực chất của các mô hình học tập, đẩy mạnh xây dựng mô hình “Công dân học tập” gắn với chuyển đổi số, phấn đấu để tinh thần “Bình dân học vụ số” trở thành một phong trào thiết thực, gần gũi, phù hợp với từng nhóm đối tượng; tiếp tục phát triển Quỹ Khuyến học, khuyến tài, nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích; tăng cường phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành Giáo dục và đào tạo, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Làm tốt công tác thi đua - khen thưởng về khuyến học, khuyến tài; biểu dương và nhân rộng những tấm gương tự học, những mô hình học tập tiêu biểu.

Phía trước là một chặng đường mới - chặng đường của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và học tập suốt đời. Với thành phố Bắc Ninh, đó còn là chặng đường tiếp nối truyền thống của một vùng đất khoa bảng, văn hiến. Mỗi người dân hãy cùng nhau biến truyền thống hiếu học thành sức mạnh tri thức; biến phong trào khuyến học thành động lực phát triển; biến mỗi gia đình thành một môi trường học tập; biến mỗi cộng đồng thành một cộng đồng học tập và biến mỗi người dân thành một công dân học tập. Phấn đấu trong tương lai gần, Bắc Ninh gia nhập mạng lưới “Thành phố Học tập toàn cầu” của UNESCO.